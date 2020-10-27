В Москве не будут закрывать ночные клубы по рекомендации Роспотребнадзора
Столичные власти не планируют ограничивать работу ночных клубов и ресторанов, поскольку меры по контролю за посещением ночных заведений вполне обеспечивают оперативное эпидемиологическое расследование в случае заболевания посетителей. Об этом заявила глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова.
"В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики", - приводит слова Пеньковой ТАСС.
С 19 октября в Москве вступили в силу новые правила работы ночных заведений столицы. Отныне каждый посетитель вынужден оставлять на входе свои персональные данные. Для этого необходимо сканировать QR-код или отправить смс-сообщение. В случае выявления заболевшего на вечеринке, все остальные будут об этом оповещаться с просьбой сесть на двухнедельный карантин.
Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова своим постановлением предписала носить маски в местах массового пребывания, на парковках и в лифтах, а также рекомендовала запретить в стране проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе с 11 часов вечера и до 6 утра.
Согласно документу, принятие соответствующих решений остается за главами регионов. Постановление вступает в силу с 28 октября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Швеция, которую вот уже полгода нам тычут в нос в качестве примера Артём Шейнин на 1-м канале и другие говорящие головы в "ящике", где не было никакого карантина. Умерли от короны 5918 человека или 585 человек на миллион населения 10-миллионной Швеции. За 4 месяца первой волны смертность от короны в Швеции превысила обычную смертность за то же время в другие годы на 20%.
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97-миллионный Вьетнам действовал и действует "по-старинке", как в Китае. При выявлении заражённого жёстко закрывают один город или деревню, отлавливают все контакты, сажают их на жёсткий карантин и, если надо, лечат. Вся остальная страна живёт обычной жизнью. До 27.07.2020 было выявлено всего 420 заражённых и ни одной смерти. Затем случилась вспышка, и 31.07 умер от короны первый вьетнамец. Вспышка была задавлена за 1 (один) месяц с прибавкой примерно 600 заражённых. Умерло от короны за месяц 35 человек. С 4-го сентября до 27.10 не было ни одного летального случая. Таким образом, на сегодня, 27.10.2020, смертность от короны во Вьетнаме составляет 0.36 человека на миллион населения - в 1600 раз ниже, чем в Швеции. ВВП Вьетнама упал на 1.5% и находится в плюсе
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В Китае, который встретил корону первым, смертность выше, чем во Вьетнаме: 3 человека на миллион населения.
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В России смертность от короны на 27.10.2020 - 182 человека на миллион населения. Единственное достижение России в сравнению со Швецией, Италией, Францией, ..., США в том, что успели подготовить больницы. В остальном у нас был тот же дурдом.
И не только в отношении ночных клубов, из-за которых, конечно же, всё рухнет. Вся борьба с этим вирусом в "цивилизованных" еУропе и Америке - это полная "Канатчикова дача"! Невиданный ранее сумасшедший дом! Если бы вирус был покрепче, недосчитались бы уже половины населения. В том числе и в России. Россия ведь почти во всём повторила "цивилизованных". Потому что она всё так делает в последние 30+ лет. Единственное отличие - в России всё-таки успели как-то восстановить больницы, уже "оптимизированные" под еУропу. Или не успели до-оптимизировать до полной ручки. А в остальном - тот же "цивилизованный" дурдом, который продолжается. Хотя сейчас уже поздно "пить боржоми". Действовать, как в Китае и Вьетнаме надо было с самого начала, весной. Для справки: смертность от ковида в России 182 человека на миллион населения, в Бельгии 939, во Франции 544, в Швеции 585, в Италии 624, в США 699, ..., в Китае 3, во Вьетнаме 0.36 (35 умерших на 97.6 миллионов населения).
А другими местами - больно...
знаете чем там торгуют?
Клубы это самое главное в жизни "человека" и экономике "страны"!А руководит всем Роснепотребнадзор. Паноптикум.