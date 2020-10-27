В Москве не будут закрывать ночные клубы по рекомендации Роспотребнадзора

18:40 27.10.2020

Столичные власти не планируют ограничивать работу ночных клубов и ресторанов, поскольку меры по контролю за посещением ночных заведений вполне обеспечивают оперативное эпидемиологическое расследование в случае заболевания посетителей. Об этом заявила глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова.

"В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики", - приводит слова Пеньковой ТАСС.

С 19 октября в Москве вступили в силу новые правила работы ночных заведений столицы. Отныне каждый посетитель вынужден оставлять на входе свои персональные данные. Для этого необходимо сканировать QR-код или отправить смс-сообщение. В случае выявления заболевшего на вечеринке, все остальные будут об этом оповещаться с просьбой сесть на двухнедельный карантин.

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова своим постановлением предписала носить маски в местах массового пребывания, на парковках и в лифтах, а также рекомендовала запретить в стране проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работу кафе с 11 часов вечера и до 6 утра.

Согласно документу, принятие соответствующих решений остается за главами регионов. Постановление вступает в силу с 28 октября.