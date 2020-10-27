Госдума приняла новый закон о правительстве
Госдума одобрила федеральный конституционный закон о правительстве, который предусматривает новый порядок формирования кабинета министров — с учетом поправок к Конституции, сообщает РИА Новости.
Автором законопроекта выступил президент Владимир Путин.
В соответствии с документом, исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента.
Изменяется также порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата только после того, как его утвердит Госдума. Если депутаты трижды отклонят кандидатуру премьера, президент сможет назначить его сам.
Изменяется также порядок назначения членов правительства: силовиков назначает президент после консультаций с Советом Федерации, остальных утверждает Госдума по предложению премьера. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе тоже можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, президент назначит их самостоятельно.
Еще одно нововведение — порядок отставки правительства: уход премьера больше не ведет к автоматической отставке членов кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.
Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент.
Ко второму чтению депутаты внесли незначительные поправки к законопроекту: согласно одной из них, порог финансовой поддержки, определяемой исключительно на заседании правительства, вырастет в пять раз — со 100 до 500 миллионов рублей.
Другая поправка корректирует срок консультаций с Советом Федерации по кандидатурам на посты министров силового блока: рассмотрение можно отложить, если представление на кандидата поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если президент сможет самолично назначить премьер-министра после трех отклонений Госдумой,то нарушается равенство трех ветвей власти. По уму если ГД РФ трижды отклонила кандидатуру премьер-министра предложенного президентом,то нужно начать процедуру импичмента президента и после его отставки распустить Госдуму и объявить новые выборы и президента и депутатов Госдумы. Это будет справедливо и покончит с раздраем в верхушке.
Если "Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент", то никаких изменений в исполнительной власти нет?
В чем тогда суть "реформ"?
Назначить еще одну, с официальной монархией и реставрацией сословий?
Да, безусловно, об этом Президент говорил еще совсе недавно, на Прямой линии 2019. Если чиновникам и прочим назначенцам снизить зарплаты до 5 зарплат их забугорных коллег, то "они все разбегутся".
А народ куда и на что побежит?
"...чем ближе крах империи, тем безумнее её законы..."
Цецерон
"...Первый признак неустойчивого авторитарного правления- это проведение грандиозных спортивных мероприятий и раздача пустых обещаний, желая всем понравится..."
Бертран Рассел
"...если в России заговорили о патриотизме- знай, где-то что-то украли..."
Салтыков Щедрин
"..тому у кого не хватает секса говорит о сексе, голодный о еде, тот у кого нет денег- о деньгах. А банкиры всё время говорят о морали..."
Зигмунд Фрейд.
В соответствии с документом, исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента.
През руководит, но за своих замов не отвечает, это же гениально!
Думка(подушечка для послеобеденного сна чиновников в царской России) тем более не при делах... Клинч? Фигня!
Теперь есть возможность назначать вице-премьера в обход премьера и законодательной власти. Тому, кто 20 лет строит вертикал. Самый могущественный человек Земли.
Контролировать назначения не может, может только Конституцией подтираться.
Это не странно?