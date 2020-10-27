Госдума приняла новый закон о правительстве

12:20 27.10.2020

Госдума одобрила федеральный конституционный закон о правительстве, который предусматривает новый порядок формирования кабинета министров — с учетом поправок к Конституции, сообщает РИА Новости.

Автором законопроекта выступил президент Владимир Путин.

В соответствии с документом, исполнительную власть будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента.

Изменяется также порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата только после того, как его утвердит Госдума. Если депутаты трижды отклонят кандидатуру премьера, президент сможет назначить его сам.

Изменяется также порядок назначения членов правительства: силовиков назначает президент после консультаций с Советом Федерации, остальных утверждает Госдума по предложению премьера. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе тоже можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, президент назначит их самостоятельно.

Еще одно нововведение — порядок отставки правительства: уход премьера больше не ведет к автоматической отставке членов кабинета, то есть президент может сменить премьера, но сохранить прежнее правительство.

Структуру кабинета министров, как и ранее, будет определять сам президент.

Ко второму чтению депутаты внесли незначительные поправки к законопроекту: согласно одной из них, порог финансовой поддержки, определяемой исключительно на заседании правительства, вырастет в пять раз — со 100 до 500 миллионов рублей.

Другая поправка корректирует срок консультаций с Советом Федерации по кандидатурам на посты министров силового блока: рассмотрение можно отложить, если представление на кандидата поступило в верхнюю палату менее чем за пять рабочих дней до заседания.