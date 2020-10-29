Мэр Уфы умер из-за осложнений после заражения коронавирусом

17:21 29.10.2020

Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался из-за осложнений после заражения COVID-19. О его болезни стало известно днем ранее от президента Башкирии Радия Хабирова. Мустафину был 61 год.

Мустафин скончался 29 октября, «после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью», отмечается в сообщении. Глава Башкирии выразил соболезнования родным мэра, говорится в заявлении на сайте городской администрации.

Накануне Хабиров заявил, что мэр Уфы находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него высокий процент поражения легких. В ночь на 20 октября Мустафина в тяжелом состоянии отправили спецбортом МЧС в Москву. Через несколько дней в пресс-службе подтвердили, что у него пневмония.

Ульфат Мустафин возглавил администрацию Уфы 29 октября 2018 года. До назначения на этот пост он занимал должности заместителя гендиректора ПАО «Газпром газораспределение Уфа», помощника руководителя, начальника отдела Приуральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и др.