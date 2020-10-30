Михаил Ефремов отказался ехать в колонию Чувашии

© KM.RU, Алексей Белкин

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов будет отбывать срок в Москве, в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. Об этом сообщила сегодня член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

«На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, все же лучше, чем в колонии (его хотели отправить в Чувашию). В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах (на фото), они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными», — написала она в своем Facebook.

Накануне сообщалось, что Ефремов отказался ехать в чувашскую колонию, опасаясь за свое здоровье после трудного этапа. У актера есть хронические заболевания, которые могут усугубиться после холодных вагонов, в которых перевозят заключенных, пояснил его защитник.

В СИЗО Михаил Ефремов намерен также заняться развитием театра и начал писать сценарий, содержание которого пока неизвестно.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.10.2020, 20:19
    Гость: stalker

    "Михаил Ефремов отказался ехать в колонию Чувашии". Ух ты, у парня еще право выбора есть. Не хочу ехать в Чувашию. Дайте мне персональную комнату в СИЗО с душем, холодильником и телевизором. А также с правом свидания и получения передач каждую неделю.

  2. 30.10.2020, 18:59
    Гость: Может эти деньги для неизлечимо больных детей?

    А куда еще? Семье погибшего? Их уже повозили мордой по столу.

  3. 30.10.2020, 18:55
    Гость: Ефремов отказался ехать в чувашскую колонию,

    Все правильно, пусть чернь там чалится! Илите наказание особое, "закон есть закон"

  5. 30.10.2020, 18:35
    Гость: "На мой взгляд, это лучший для него выбор."

    Фигассе! Зэканы у нас уже сами выбирают место отсидки?
    "Харошее" государство.

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