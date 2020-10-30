Михаил Ефремов отказался ехать в колонию Чувашии
Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов будет отбывать срок в Москве, в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. Об этом сообщила сегодня член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
«На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, все же лучше, чем в колонии (его хотели отправить в Чувашию). В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах (на фото), они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными», — написала она в своем Facebook.
Накануне сообщалось, что Ефремов отказался ехать в чувашскую колонию, опасаясь за свое здоровье после трудного этапа. У актера есть хронические заболевания, которые могут усугубиться после холодных вагонов, в которых перевозят заключенных, пояснил его защитник.
В СИЗО Михаил Ефремов намерен также заняться развитием театра и начал писать сценарий, содержание которого пока неизвестно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Михаил Ефремов отказался ехать в колонию Чувашии". Ух ты, у парня еще право выбора есть. Не хочу ехать в Чувашию. Дайте мне персональную комнату в СИЗО с душем, холодильником и телевизором. А также с правом свидания и получения передач каждую неделю.
А куда еще? Семье погибшего? Их уже повозили мордой по столу.
Все правильно, пусть чернь там чалится! Илите наказание особое, "закон есть закон"
Да кто не знает туда привозят все что надо прям по списку
Фигассе! Зэканы у нас уже сами выбирают место отсидки?
"Харошее" государство.