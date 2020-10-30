Михаил Ефремов отказался ехать в колонию Чувашии

13:41 30.10.2020

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов будет отбывать срок в Москве, в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. Об этом сообщила сегодня член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

«На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда, там, я думаю, все же лучше, чем в колонии (его хотели отправить в Чувашию). В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах (на фото), они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными», — написала она в своем Facebook.

Накануне сообщалось, что Ефремов отказался ехать в чувашскую колонию, опасаясь за свое здоровье после трудного этапа. У актера есть хронические заболевания, которые могут усугубиться после холодных вагонов, в которых перевозят заключенных, пояснил его защитник.

В СИЗО Михаил Ефремов намерен также заняться развитием театра и начал писать сценарий, содержание которого пока неизвестно.