Кадыров потребовал от Жириновского извиниться

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за свои слова по поводу высказываний Кадырова в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом глава республики написал в Telegram.

«Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. Может тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва», — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни пояснил, что слова Жириновского его удивили и возмутили. «Лидер ЛДПР взял смелость учить глав и губернаторов своей работе, <...> почему-то вспомнил про хозяйственные и экономические вопросы, но если бы он хоть раз у меня поинтересовался ими (что никогда не происходило), то получил бы максимально развернутый ответ и убедился, что с этим в республике все в порядке», — написал глава Чечни.

«Жириновскому лучше не касаться этой темы... Пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский», — добавил Кадыров.

Ранее в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Жириновский раскритиковал комментарии Кадырова в адрес Макрона. «Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться», — цитирует лидера ЛДПР РБК.

После убийства 18-летним чеченцем французского учителя Самюэля Пати, показавшего на своем уроке карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон назвал произошедшее «характерным исламистским террористическим актом». Он заявлял о кризисе ислама во всем мире и пообещал сохранить свободу слова в стране.

Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма» во Франции и призвал прекратить нападки на веру. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что главы российских регионов не могут заниматься внешней политикой, позицию государства здесь определяет президент. Кадыров в ответ сказал, что обратился к Макрону не как политик, а как мусульманин и заявил, что готов оставить свою должность, но не собирается «молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.10.2020, 15:42
    Гость: Идиот.

    Когда-то также в Европу пришло христианство. А кто не хотел поклоняться убивали или жгли на костра.

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