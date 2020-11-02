Евро обновил свой максимум с декабря 2014 года

10:51 2.11.2020

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 93,79 рубля (+1,17 рубля) и обновил максимум с декабря 2014 года. Это следует из данных торгов на 10:24.

Вместе с тем доллар вырос до 80,57 рубля (+1,04 рубля). Американская валюта поднялась выше 80 рублей впервые с 30 марта.

Российский рубль падает в цене на фоне снижения мировых цен на нефть. На бирже ICE в Лондоне баррель нефти Brent утром 2 ноября стоит 36,58 доллара, на 3,5% меньше уровня закрытия предыдущих торгов. Американская WTI торгуется по 34,32 доллара за баррель (-4,1%).