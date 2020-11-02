Евро обновил свой максимум с декабря 2014 года
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 93,79 рубля (+1,17 рубля) и обновил максимум с декабря 2014 года. Это следует из данных торгов на 10:24.
Вместе с тем доллар вырос до 80,57 рубля (+1,04 рубля). Американская валюта поднялась выше 80 рублей впервые с 30 марта.
Российский рубль падает в цене на фоне снижения мировых цен на нефть. На бирже ICE в Лондоне баррель нефти Brent утром 2 ноября стоит 36,58 доллара, на 3,5% меньше уровня закрытия предыдущих торгов. Американская WTI торгуется по 34,32 доллара за баррель (-4,1%).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мы ждем загнивания Запада уже давно. Наверное, очень давно. Но пока наблюдаем загнивание нас самих. Кстати, в 3 квартале 2020 года экономика США после спада во 2 квартале показала рост аж на 35 %. Аналогичный показатель в ЕС составил 12,1 %. Наблюдается существенный рост в Китае. Падение ВВП России в 3 квартале 2020 года составило 3,8 %. Цифры вещь упрямая. И эти цифры говорят о том, что нашей экономикой в государстве заправляют откровенные бестолочи. Отсюда и такой результат. А потом мы удивляемся курсу рубля к основным валютам мира.
А при чем здесь народ Украины, " поголовно ненавидящий"
Надо посмотреть как доллар свою надежность после 3 ноября докажет КОГДА ХАОС И БАРКА ПОЛНЫЙ В АМЕРИКЕ НАЧНЕТСЯ. При чем здесь рубль? Российской империи более 100 лет нет.
Это по заявлению Кремля макростабильность. Рубль стабильно и устойчиво идёт на понижение своей привлекательности для ворья и жулья, которых ненавидит весь народ поголовно. Потому весь народ чрезвычайно рад тому, что воры и жулики не смогут пользоваться народным рублём в виду его растущей дороговизны и который объективно не доступен для подавляющего большинства, а ворье и жульё будут вынуждены оперировать в своих махинациях растущей в цене валютой и тем самым приближаться по своим доходам к основной массе населения.
Это такая, на первый взгляд, неказистая денежная политика Кремля и лично пожизненного демократа первой категории в высшей лиге власти.
Наш шеф, массовик-затейник и балагур,не только мастер разговорного жанра, но и гений из гениев, в решение экономического чуда.
Даёшь 1000 рублей, за $ 1 пиндосовсий доллар, и 1800 рублей, за один загнивающий евро !!!