Москвичи обжаловали штрафы за нарушение карантина более чем на 270 млн руб.

21:41 2.11.2020

Жители Москвы успешно отменяют через суд и в досудебном порядке назначенные им весной и летом этого года штрафы за нарушение карантинных мер, пишет Forbes, проанализировав данные Мосгорсуда.

На 16 октября 2020 года москвичи обжаловали в районных и областных судах более 57 000 административных наказаний более чем на 270 млн рублей. Из них:

отменены более 14 000 решений на общую сумму 68,7 млн рублей;

вступили в силу в неизменном виде 2700 жалобы на общую сумму 13 млн рублей;

прекращены дела по 8000 штрафов на общую сумму 38 млн рублей (прекращение дела — следствие того, что штраф отменил суд либо сам вынесший его чиновник);

остались нерешенными более 31 000 дел;

рассмотрены судом, но решения еще не опубликованы — около 1000 дел.

Таким образом, исходя из судебных дел, решения по которым известны (более 24 700), если житель Москвы пытался отменить несправедливый, с его точки зрения, штраф через суд и в досудебном порядке, почти в 90% случаев ему это удавалось. При этом практически все отмененные наказания были назначены по московскому, а не общероссийскому законодательству.

В отличие от большинства регионов, где с 1 апреля по 8 июня в суд поступило почти более 394 000 дел по нарушению части 1 статьи 20.6.1 российского КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), в Москве за нарушение карантинных мер в большинстве случаев штрафуют по столичному кодексу об административных правонарушениях. Статья 3.18.1 КоАП Москвы действует с апреля 2020 года и предусматривает разные суммы наказаний для нарушителей самоизоляции в зависимости от того, как именно и как часто они не соблюдали введенные мэрией ограничения.

Стандартный штраф для москвичей — 4000 рублей. Помимо нарушения режима самоизоляции, штраф можно было получить за несоблюдение социальной дистанции, отсутствие маски и перчаток в общественном месте и другие проступки. Если человек нарушил самоизоляцию «с помощью транспортного средства», например, перемещался куда-либо на автомобиле без специального цифрового пропуска, его штрафовали на 5000 рублей.