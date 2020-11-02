Сноуден заявил о намерении получить российское гражданство
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство, сообщает РИА Новости.
"После многих лет разлуки с нашими родителями у нас с женой нет ни малейшего желания разлучаться с нашим сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на двойное американо-российское гражданство", — написал Сноуден в своем микроблоге в Twitter.
При этом Сноуден отметил, что они с женой останутся американцами и будут воспитывать сына в духе американских ценностей, в частности, свободы высказывать свое мнение. Он добавил, что с нетерпением ждет дня, когда сможет вернуться в США, чтобы воссоединиться с семьей.
Ранее сообщалось, что в конце декабря у Сноудена и его супруги должен родиться ребенок. По месту рождения он получит российское гражданство.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву.
Россия предоставила Сноудену временное убежище, а после и вид на жительство, которое несколько раз продлевалось. В октябре 2020 года стало известно, что Сноуден получил бессрочный документ. После чего к нему в Россию переехала его подруга Линдси Миллс, они тайно поженились.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А ведь многие из нас готовы на взаимный обмен, нет ? :-)
На всём Земном шарике есть только Русский дух!
У нормальных, адекватных граждан Америки есть нормальные человеческие ценности, как у обычных граждан РФ.
А какие-такие у пиндосиков особые ценности,кроме бабла и наглости ?
американская Реальность - сказать Правду и Бежать..
пока не схватили и не запытали до смерти.
решение непростое, но других вариантов у него нет.
америка уже сползла в фашизм - террор инакомыслящих, правительство-спецлужбы-корпорации образовали одно целое.