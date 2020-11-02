Сноуден заявил о намерении получить российское гражданство

Эдвард Сноуден

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден принял решение подать заявление на двойное американо-российское гражданство, сообщает РИА Новости.

"После многих лет разлуки с нашими родителями у нас с женой нет ни малейшего желания разлучаться с нашим сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на двойное американо-российское гражданство", — написал Сноуден в своем микроблоге в Twitter.

При этом Сноуден отметил, что они с женой останутся американцами и будут воспитывать сына в духе американских ценностей, в частности, свободы высказывать свое мнение. Он добавил, что с нетерпением ждет дня, когда сможет вернуться в США, чтобы воссоединиться с семьей.

Ранее сообщалось, что в конце декабря у Сноудена и его супруги должен родиться ребенок. По месту рождения он получит российское гражданство.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву.

Россия предоставила Сноудену временное убежище, а после и вид на жительство, которое несколько раз продлевалось. В октябре 2020 года стало известно, что Сноуден получил бессрочный документ. После чего к нему в Россию переехала его подруга Линдси Миллс, они тайно поженились. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 02.11.2020, 15:10
    Гость: Правильно!

    У нормальных, адекватных граждан Америки есть нормальные человеческие ценности, как у обычных граждан РФ.

  5. 02.11.2020, 14:21
    Гость: gvozd

    американская Реальность - сказать Правду и Бежать..
    пока не схватили и не запытали до смерти.
    решение непростое, но других вариантов у него нет.
    америка уже сползла в фашизм - террор инакомыслящих, правительство-спецлужбы-корпорации образовали одно целое.

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