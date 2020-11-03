Не менее 15 человек пострадали в результате теракта в Австрии

07:34 3.11.2020

Минимум 15 человек ранены и двое погибли в результате теракта, произошедшего в Вене вечером 2 ноября, пишет "Интерфакс".

Неизвестные провели атаки в Вене в шести разных местах. Стрельба началась неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Нападениям также подверглись районы города Морцинплатц, Зальцгрис, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауэрнмаркт и Фляйшмаркт.

По информации местных СМИ, нападавших было несколько, они использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Один из них застрелен, поиск других продолжается.

В МВД Австрии также сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.

Полиция просит граждан не публиковать видеозаписи в соцсетях, а обращаться напрямую в правоохранительные органы. Также полиция просит граждан не покидать квартиры.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным терактом».

Портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов в интернете, заявил о причастности джихадистов к террористическим атакам в Вене.

По данным сайта, джихадисты заявляют, что нападение в Вене является "платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции" по борьбе с ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

На 9.30 утра по московскому времени стало известно о еще двух погибших. Таким образом количество жертв теракта увеличилось до четырех.