Не менее 15 человек пострадали в результате теракта в Австрии

Минимум 15 человек ранены и двое погибли в результате теракта, произошедшего в Вене вечером 2 ноября, пишет "Интерфакс".

Неизвестные провели атаки в Вене в шести разных местах. Стрельба началась неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Нападениям также подверглись районы города Морцинплатц, Зальцгрис, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауэрнмаркт и Фляйшмаркт.

По информации местных СМИ, нападавших было несколько, они использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Один из них застрелен, поиск других продолжается.

В МВД Австрии также сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.

Полиция просит граждан не публиковать видеозаписи в соцсетях, а обращаться напрямую в правоохранительные органы. Также полиция просит граждан не покидать квартиры. 

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным терактом».

Портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов в интернете, заявил о причастности джихадистов к террористическим атакам в Вене.

По данным сайта, джихадисты заявляют, что нападение в Вене является "платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции" по борьбе с ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

На 9.30 утра по московскому времени стало известно о еще двух погибших. Таким образом количество жертв теракта увеличилось до четырех.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.11.2020, 14:12
    Гость: "Вы политически безграмотны и морально неустойчивы."

    А Вы просто хам!
    Научитесь вести себя прилично и не переходить на личности!
    Будете выглядеть гораздо приличнее...

  2. 03.11.2020, 13:38
    Гость: ДА УЖ

    И что мне Франция и Австрия когда эти бабаи у нас на границе в 2-3 км. И где гарантия что уже не просочились с паспортами выданами в Азербайджане или Средне Азиатского государства где Эрдоганчик в большой цене.

  3. 03.11.2020, 11:30
    Гость: Сталин сделал братьями народы КУЛАКОМ.

    Неправда.
    Вы политически безграмотны и морально неустойчивы.

    Сталин был кто?
    Коммунист.Значит ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ. И была ТАКАЯ ПАРТИЯ, и он в ней состоял.

    СССР не сам развалился , это первое.
    А второе и третье- самое главное-религия занимала в СССР место какое ей положено и был институт ПРОПИСКИ.
    А "демократы" развели свободу, которая на самом деле оказалась распущенностью и вседозволенностью.Вот народности и стали права качать.
    Бабушкины обряди, дедушкины традиции, законы гор.
    Законы не работают.
    Совершил- получи, независимо от размера носа и цвета волос.
    ЖИТЬ НУЖНО ПО ЗАКОНУ, кто не хочет- в камеру.

  5. 03.11.2020, 11:01
    Гость: :))

    Австрияки массово игнорируют нелегальный локдаун (домашние аресты). 100% провокация спецслужб для запугивания людей.

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