Не менее 15 человек пострадали в результате теракта в Австрии
Минимум 15 человек ранены и двое погибли в результате теракта, произошедшего в Вене вечером 2 ноября, пишет "Интерфакс".
Неизвестные провели атаки в Вене в шести разных местах. Стрельба началась неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Нападениям также подверглись районы города Морцинплатц, Зальцгрис, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауэрнмаркт и Фляйшмаркт.
По информации местных СМИ, нападавших было несколько, они использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Один из них застрелен, поиск других продолжается.
В МВД Австрии также сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.
Полиция просит граждан не публиковать видеозаписи в соцсетях, а обращаться напрямую в правоохранительные органы. Также полиция просит граждан не покидать квартиры.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным терактом».
Портал SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов в интернете, заявил о причастности джихадистов к террористическим атакам в Вене.
По данным сайта, джихадисты заявляют, что нападение в Вене является "платой за участие Австрии в возглавляемой США коалиции" по борьбе с ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).
На 9.30 утра по московскому времени стало известно о еще двух погибших. Таким образом количество жертв теракта увеличилось до четырех.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А Вы просто хам!
Научитесь вести себя прилично и не переходить на личности!
Будете выглядеть гораздо приличнее...
И что мне Франция и Австрия когда эти бабаи у нас на границе в 2-3 км. И где гарантия что уже не просочились с паспортами выданами в Азербайджане или Средне Азиатского государства где Эрдоганчик в большой цене.
Неправда.
Вы политически безграмотны и морально неустойчивы.
Сталин был кто?
Коммунист.Значит ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ. И была ТАКАЯ ПАРТИЯ, и он в ней состоял.
СССР не сам развалился , это первое.
А второе и третье- самое главное-религия занимала в СССР место какое ей положено и был институт ПРОПИСКИ.
А "демократы" развели свободу, которая на самом деле оказалась распущенностью и вседозволенностью.Вот народности и стали права качать.
Бабушкины обряди, дедушкины традиции, законы гор.
Законы не работают.
Совершил- получи, независимо от размера носа и цвета волос.
ЖИТЬ НУЖНО ПО ЗАКОНУ, кто не хочет- в камеру.
за что боролись...
Австрияки массово игнорируют нелегальный локдаун (домашние аресты). 100% провокация спецслужб для запугивания людей.