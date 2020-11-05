В России предложили ввести штрафы для Google и Facebook за цензуру СМИ
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры ввести штраф до 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ иностранными интернет-компаниями.
Как пишет РИА Новости, данная инициатива связана с действиями таких компаний, как Facebook, Google и Twitter, которые ограничивают доступ к материалам порядка 20 российских СМИ.
Прописать штрафные санкции в размере от 10 млн рублей до 1 процента международной выручки предлагается в статье 13.16 КоАП.
"Чтобы на иностранные юридические лица, у которых отсутствует официальное представительство в России, налагались миллионные штрафы за осуществление цензуры российских СМИ, а также внести изменения в иные нормативно-правовые акты, которые позволили бы в принудительном порядке накладывать арест на денежные средства, которые собирают в пользу иностранных компаний их российские партнеры", - говорится в письме ассоциации, направленном в Минцифры.
К цензуре ассоциация предлагает отнести любые действия с контентом и аккаунтами российских СМИ, включая добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других отечественных СМИ.
Также ассоциация просит рассмотреть возможность создания в России закона "О блогерах", в рамках которого блогеры по желаюнию могут регистрироваться в качестве "блогера", что даст им права и обязанности, схожие со СМИ, а также защиту от цензурирования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
создать не можем, будем штрафовать.
Нужно быть реалистами. На иностранные шарашки воздействие невозможно. Нужно действовать косвенно. Например, блокировать или вообще разогнать эхо москвы и другие антирусские СМИ, блокировать на территории России всяких навальных и каспаровых и т. д. Тогда гуглам придется заступаться за своих. Вот здесь их и можно прижать.
И правильно. Штрафы за цензуру, которую самовольно определяют и вводят в своих соцсетях и в поисковике вопреки Законам и здравому смыслу, необходимо назначать в крупных размерах и не в российских рублях а в их же валюте - в миллионах а иногда и в миллиардах долларов. Чтобы это было чувствительно и понятно для владельцев этих компаний.
Очень умное и своевременное предложение.
Aссоциация, о которой никто никогда не слышал и в которой состоят полтора человека? Спасибо, но уж слишком жирно.
Ага, помню-помню как с "телеграммой" боролись разного рода борцуны. Сколько государственных средств потратили. И чем всё закончилось. Не можете какать - не мучайте задницу. Доделайте хотя бы перевод национальных доменов на российскую площадку, а то уже лет десять обещаете. ICAAN кажный год готово к передаче, но у кого-та только язык хорошо работает.