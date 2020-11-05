В России предложили ввести штрафы для Google и Facebook за цензуру СМИ

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры ввести штраф до 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ иностранными интернет-компаниями.

Как пишет РИА Новости, данная инициатива связана с действиями таких компаний, как Facebook, Google и Twitter, которые ограничивают доступ к материалам порядка 20 российских СМИ. 

Прописать штрафные санкции в размере от 10 млн рублей до 1 процента международной выручки предлагается в статье 13.16 КоАП. 

"Чтобы на иностранные юридические лица, у которых отсутствует официальное представительство в России, налагались миллионные штрафы за осуществление цензуры российских СМИ, а также внести изменения в иные нормативно-правовые акты, которые позволили бы в принудительном порядке накладывать арест на денежные средства, которые собирают в пользу иностранных компаний их российские партнеры", - говорится в письме ассоциации, направленном в Минцифры. 

К цензуре ассоциация предлагает отнести любые действия с контентом и аккаунтами российских СМИ, включая добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других отечественных СМИ.

Также ассоциация просит рассмотреть возможность создания в России закона "О блогерах", в рамках которого блогеры по желаюнию могут регистрироваться в качестве "блогера", что даст им права и обязанности, схожие со СМИ, а также защиту от цензурирования.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.11.2020, 10:15
    Гость: o

    Нужно быть реалистами. На иностранные шарашки воздействие невозможно. Нужно действовать косвенно. Например, блокировать или вообще разогнать эхо москвы и другие антирусские СМИ, блокировать на территории России всяких навальных и каспаровых и т. д. Тогда гуглам придется заступаться за своих. Вот здесь их и можно прижать.

  3. 05.11.2020, 09:14
    Гость: Кактонетак

    И правильно. Штрафы за цензуру, которую самовольно определяют и вводят в своих соцсетях и в поисковике вопреки Законам и здравому смыслу, необходимо назначать в крупных размерах и не в российских рублях а в их же валюте - в миллионах а иногда и в миллиардах долларов. Чтобы это было чувствительно и понятно для владельцев этих компаний.
    Очень умное и своевременное предложение.

  4. 05.11.2020, 09:05
    Гость: Серый

    Aссоциация, о которой никто никогда не слышал и в которой состоят полтора человека? Спасибо, но уж слишком жирно.

  5. 05.11.2020, 09:02
    Гость: Оттудова

    Ага, помню-помню как с "телеграммой" боролись разного рода борцуны. Сколько государственных средств потратили. И чем всё закончилось. Не можете какать - не мучайте задницу. Доделайте хотя бы перевод национальных доменов на российскую площадку, а то уже лет десять обещаете. ICAAN кажный год готово к передаче, но у кого-та только язык хорошо работает.

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