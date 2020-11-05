В России предложили ввести штрафы для Google и Facebook за цензуру СМИ

07:33 5.11.2020

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры ввести штраф до 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ иностранными интернет-компаниями.

Как пишет РИА Новости, данная инициатива связана с действиями таких компаний, как Facebook, Google и Twitter, которые ограничивают доступ к материалам порядка 20 российских СМИ.

Прописать штрафные санкции в размере от 10 млн рублей до 1 процента международной выручки предлагается в статье 13.16 КоАП.

"Чтобы на иностранные юридические лица, у которых отсутствует официальное представительство в России, налагались миллионные штрафы за осуществление цензуры российских СМИ, а также внести изменения в иные нормативно-правовые акты, которые позволили бы в принудительном порядке накладывать арест на денежные средства, которые собирают в пользу иностранных компаний их российские партнеры", - говорится в письме ассоциации, направленном в Минцифры.

К цензуре ассоциация предлагает отнести любые действия с контентом и аккаунтами российских СМИ, включая добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других отечественных СМИ.

Также ассоциация просит рассмотреть возможность создания в России закона "О блогерах", в рамках которого блогеры по желаюнию могут регистрироваться в качестве "блогера", что даст им права и обязанности, схожие со СМИ, а также защиту от цензурирования.