Ефремова отправили из московского СИЗО в колонию

20:54 6.11.2020

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года лишения свободы за гибель человека в ДТП, отправлен из СИЗО-5 ("Водник") в колонию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Москве.

В управлении не называли место, куда отправлен отбывать наказание Ефремов, отметив, что согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.

Сам Ефремов заявлял правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр либо отправиться в колонию в Чувашии, так как оттуда его корни. Ефремов говорил правозащитникам, что представители Чувашии готовят обращение во ФСИН.

Как отмечала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, отбывание срока в Москве, в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5, было бы лучшим вариантом для Ефремова. В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах, они имеют право на ежевечерние звонки и свидания с родными.