Автор законопроекта о неприкосновенности президента пояснил, зачем он нужен
Общество должно стабильно развиваться, должна была понятная перспектива у человека, который отработал президентом, "чтобы он понимал, что он не будет ни в чем нуждаться". Об этом заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников, отвечая на вопрос издания Znak.com о необходимости внесения законопроекта, расширяющего гарантии неприкосновенности бывших президентов России.
В случае принятия этого законопроекта, авторами которого являются Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, неприкосновенность будет пожизненно защищать бывших президентов от уголовной и административной ответственности, если только они не совершат тяжкое преступление или госизмену, а чтобы лишить их этого, нужно будет получить согласие Госдумы, Совфеда, Верховного и Конституционного судов, и сделать все это в сжатые сроки - в течение трех месяцев.
"Если закон примут и бывший президент России перейдет дорогу на красный свет, административная ответственность в таком случае наступать не будет. Мне кажется, это вполне нормально, что есть какие-то гарантии у человека, которого граждане избрали на такой пост, доверили ему руководство страной. Любой президент принимает решения и правильные, и неправильные с точки зрения разных граждан, полиции и так далее. И он должен понимать, что он может действовать без оглядки на это, не опасаясь, что его могут преследовать за какие-то решения, и работать на страну, на народ", - пояснил депутат.
Авторы законопроекта также предложили ужесточить процедуру снятия неприкосновенности, "чтобы была четкая процедура и правовая определенность, а не чтобы годами преследовали, как иногда бывало в других странах, а потом выяснялось, что преследование политическое".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Быстро принять другой закон?
Какой маразм надо совершить президенту, чтобы на выходе был быдлядский закон от шпаны. Достаточно долго Россию пытаются втиснуть в рамки гондурасии.
Дума с вашим президентом тоже повязана. Ваш президент продлил депутатам полномочия на год, взамен депутаты продлили президенство на 2 года. Чрезвычайной необходимости не было.я смотрю на эти вещи как на захват власти в личных, корыстных целях.
все поняли, не суетись.
"Общество должно стабильно развиваться..." Где эти два клоуна у нас развитие нашли ? Экономика который год в стагнации, а сейчас и вовсе просела. Рубль уже шесть раз девальвировался и уже больше на мусорную валюту похож. Над ним даже в странах третьего мира уже смеются. У них то такого проседания курса их собственных валют не наблюдается. Реальные доходы населения падают год от года. А эти чудаки на букву "м" развитие где-то нашли. По себе наверное судят. По своему уровню жизни. А заодно, хм, спину своего босса прикрывают, под чьим руководством ведут страну сами не ведают куда.