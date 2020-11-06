Автор законопроекта о неприкосновенности президента пояснил, зачем он нужен

15:06 6.11.2020

Общество должно стабильно развиваться, должна была понятная перспектива у человека, который отработал президентом, "чтобы он понимал, что он не будет ни в чем нуждаться". Об этом заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников, отвечая на вопрос издания Znak.com о необходимости внесения законопроекта, расширяющего гарантии неприкосновенности бывших президентов России.

В случае принятия этого законопроекта, авторами которого являются Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, неприкосновенность будет пожизненно защищать бывших президентов от уголовной и административной ответственности, если только они не совершат тяжкое преступление или госизмену, а чтобы лишить их этого, нужно будет получить согласие Госдумы, Совфеда, Верховного и Конституционного судов, и сделать все это в сжатые сроки - в течение трех месяцев.

"Если закон примут и бывший президент России перейдет дорогу на красный свет, административная ответственность в таком случае наступать не будет. Мне кажется, это вполне нормально, что есть какие-то гарантии у человека, которого граждане избрали на такой пост, доверили ему руководство страной. Любой президент принимает решения и правильные, и неправильные с точки зрения разных граждан, полиции и так далее. И он должен понимать, что он может действовать без оглядки на это, не опасаясь, что его могут преследовать за какие-то решения, и работать на страну, на народ", - пояснил депутат.

Авторы законопроекта также предложили ужесточить процедуру снятия неприкосновенности, "чтобы была четкая процедура и правовая определенность, а не чтобы годами преследовали, как иногда бывало в других странах, а потом выяснялось, что преследование политическое".