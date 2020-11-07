Минобороны раскрыло секретное название парада 7 ноября 1941 года

10:14 7.11.2020

Военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве в целях обеспечения секретности его подготовки именовался как "Операция войск московского гарнизона". Об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные Министерством обороны РФ к 79-й годовщине того парада, ставшего одним из важных событий в отечественной истории XX века.

Министерство обороны России на своем сайте открыло историко-познавательный раздел, в котором представило документы о параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Название "Операция войск Московского гарнизона" приведено в докладе-справке о количестве выводимых на парад войск столичного гарнизона за подписью коменданта Москвы генерал-майора Кузьмы Синилова.

Всего в этой операции было задействовано около 30 тысяч человек личного состава, 140 артиллерийских орудий разных калибров, 160 танков, 232 автомашины. В параде были задействованы пехотинцы, танкисты, моряки, зенитчики, артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, минометчики, связисты, саперы и медики.

План парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве

Ранним утром 7 ноября 1941 года в осажденной Москве начался парад войск Красной Армии. В 8 часов 10 минут все радиостанции Советского Союза начали передавать речь Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина перед участниками военного парада. По главной площади страны прошли курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки, напоминает РИА Новости. Прямо с Красной площади его участники торжественным маршем уходили на огневые рубежи.

Этот парад по силе воздействия на ход событий историки приравнивают к важной военной операции. Он имел большое значение по поднятию морального духа среди армии и всей страны, показав миру, что Москва не сдается и боевой дух солдат не сломлен.