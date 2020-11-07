Минобороны раскрыло секретное название парада 7 ноября 1941 года

Военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве в целях обеспечения секретности его подготовки именовался как "Операция войск московского гарнизона". Об этом свидетельствуют архивные документы, опубликованные Министерством обороны РФ к 79-й годовщине того парада, ставшего одним из важных событий в отечественной истории XX века.

Министерство обороны России на своем сайте открыло историко-познавательный раздел, в котором представило документы о параде на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Название "Операция войск Московского гарнизона" приведено в докладе-справке о количестве выводимых на парад войск столичного гарнизона за подписью коменданта Москвы генерал-майора Кузьмы Синилова.

Всего в этой операции было задействовано около 30 тысяч человек личного состава, 140 артиллерийских орудий разных калибров, 160 танков, 232 автомашины. В параде были задействованы пехотинцы, танкисты, моряки, зенитчики, артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, минометчики, связисты, саперы и медики.

План парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве

Ранним утром 7 ноября 1941 года в осажденной Москве начался парад войск Красной Армии. В 8 часов 10 минут все радиостанции Советского Союза начали передавать речь Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина перед участниками военного парада. По главной площади страны прошли курсанты военных училищ, артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки, напоминает РИА Новости. Прямо с Красной площади его участники торжественным маршем уходили на огневые рубежи.

Этот парад по силе воздействия на ход событий историки приравнивают к важной военной операции. Он имел большое значение по поднятию морального духа среди армии и всей страны, показав миру, что Москва не сдается и боевой дух солдат не сломлен.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.11.2020, 19:10
    Гость: stalker

    Не понятно что тут было секретить ? И почему это рассекречивание осуществили только сейчас ?

  2. 07.11.2020, 18:43
    Гость: Иван Иваныч

    А почему в кавычках. На момент проведения парада в 1941, агентуры в городе хватало, и запросто бы организавали провокацию. Плюс вражеская авиация. Тогда ещё мужественного СМЕРШа не было..

  3. 07.11.2020, 18:38
    Гость: Иван Иваныч

    Праздник октября, который в ноябре. Помню как залихватски мы швыряли в кучу транспаранты после парада в подсобку трудовика , и появлялись гитара и пузырь, и шли мы петь песни на школьный стадион.

  5. 07.11.2020, 14:59
    Гость: 30 лет впустую

    Вот заведет Байден социализм в США, посмотрим что здешние вчерашние храбрецы замямлят.

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