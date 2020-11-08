На даче в Подмосковье убили доцента университета им. Плеханова и ее мать

15:40 8.11.2020

7 ноября в частном доме в городском округе Солнечногорск были убиты две женщины и ранен ребенок. По данным следствия, убитые — мать и дочь 1976 и 1953 годов рождения, их тела были найдены с колото-резаными ранами. Шестилетняя девочка получила ранения шеи и груди, она находится в больнице.

Одной из жертв преступления оказалась преподаватель РЭУ имени Плеханова. 6-летняя девочка, получившая ножевые ранения, - дочь преподавателя, сообщает ТАСС.

Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова уже выразил готовность оказать необходимую помощь родным преподавателя вуза.

"Нам только что подтвердили, что это наша сотрудница - Виктория Борковская. В РЭУ им. Плеханова шокированы произошедшей трагедией и выражают соболезнование родным и близким Виктории Борковской. Университет окажет необходимую помощь", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, к убийству с целью ограбления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме. Как сообщает Life, в преступлении заподозрен строитель 1994 года рождения. Женщины наняли его произвести работы на своем участке.