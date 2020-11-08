На даче в Подмосковье убили доцента университета им. Плеханова и ее мать

7 ноября в частном доме в городском округе Солнечногорск были убиты две женщины и ранен ребенок. По данным следствия, убитые — мать и дочь 1976 и 1953 годов рождения, их тела были найдены с колото-резаными ранами. Шестилетняя девочка получила ранения шеи и груди, она находится в больнице.

Одной из жертв преступления оказалась преподаватель РЭУ имени Плеханова. 6-летняя девочка, получившая ножевые ранения,  - дочь преподавателя, сообщает ТАСС.

Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова уже выразил готовность оказать необходимую помощь родным преподавателя вуза.

"Нам только что подтвердили, что это наша сотрудница - Виктория Борковская. В РЭУ им. Плеханова шокированы произошедшей трагедией и выражают соболезнование родным и близким Виктории Борковской. Университет окажет необходимую помощь", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, к убийству с целью ограбления причастен уроженец одной из стран ближнего зарубежья, работавший в доме. Как сообщает Life, в преступлении заподозрен строитель 1994 года рождения. Женщины наняли его произвести работы на своем участке. 

 

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.11.2020, 21:02
    Гость: Иван

    ..Ну когда вернут Смертную Казнь и, непременно, через повешание! Ну, неужели надо у Бога вымаливать Царя, который будет казнить, а не миловать таких ..!

  3. 08.11.2020, 20:33
    Гость: 7-го

    Символично. В день забы(и)того "калошами" праздника случилось событие, которое ярко демонстрирует "достижения" новой (всего-то тридцатник) власти. А почему нет? А разве убийство неким Барковым, кстати, тоже двуж женщин на Ленинском проспекте с "внезапным" ослеплением десятков видеорегистраторов и полного с-гуся-вода чем-то лучше? А послушное концы-в-воду по просьбе главного "партнёра" факта торпедирования нашей лучшей на тот момент подлодки, фактически, в наших территориальных водах? Это что? А вконец убитая отечественная наука/техника/производство по советам соросов чем-то отличается по своему цинизму и предательскому равнодушию (в лучшем случае) от случившегося с этими тремя несчастными? А обеспечение дикой китайской экспансии на природные ресурсы Сибири и Востока - это что, не убийство? А то, что собянинский "рабочий класс" уже не в пол-голоса выражает свою ненависть по поводу местных "понаостававшихся" и до масштабной резни в белокаменной - всего-ничего, это как?
    Ну да, власть! Ну да, "нулевой"! А сами-то? Сильно мы поддерживаем соседа, когда его бьют? Дружно собираемся во дворе, когда управа планирует открытие борделя (пардон, массажного салона - 24 часа) в нашем доме? А как голосуем? Правильно, 80 процентами! Ну и чего тогда возмущаться?

  4. 08.11.2020, 20:11
    Гость: иван

    по фамилии -узбек или таджик и кто их пускает в свои дома и квартиры-тупые люди это уже многократно должно всем быть понятно что это пришлые те кто приехал за баблом насильники и убийцы сколько уже таких случаев по РФии пора задуматься кого пускаете не зная их прошлого и вообще зачем пускать инородцев

  5. 08.11.2020, 18:36
    Гость: кто виноват?

    Спасибо российским властям за таких "законопослушных"мигрантов.Им еще будут российскую пенсию платить.

Все комментарии (15)
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