Мэр Владивостока Олег Гуменюк заразился коронавирусом

11:58 9.11.2020

Мэр Владивостока Олег Гуменюк подхватил COVID-19. Об этом РБК сообщили в управлении по работе со СМИ администрации Владивостока.

«Это, к сожалению, так», — сказали в мэрии на вопрос о коронавирусе у главы города. В данный момент обязанности мэра исполняет первый замглавы администрации Наталья Соколова.

Ранее коронавирус уже находили, среди прочих, у мэра Ижевска Олега Бекмеметьева, мэра Благовещенска Олега Имамеева и мэра Уфы Ульфата Мустафина. В конце прошлого месяца из-за осложнений болезни Мустафин скончался. Сообщалось, что на фоне COVID-19 у него развилась пневмония с большим процентом поражения легких.

За минувшие сутки в России выявили 21 798 случаев инфицирования COVID-19. Это новый суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом.