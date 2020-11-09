Мэр Владивостока Олег Гуменюк заразился коронавирусом

Фото с сайта twitter.com

Мэр Владивостока Олег Гуменюк подхватил COVID-19. Об этом РБК сообщили в управлении по работе со СМИ администрации Владивостока.

«Это, к сожалению, так», — сказали в мэрии на вопрос о коронавирусе у главы города. В данный момент обязанности мэра исполняет первый замглавы администрации Наталья Соколова.

Ранее коронавирус уже находили, среди прочих, у мэра Ижевска Олега Бекмеметьева, мэра Благовещенска Олега Имамеева и мэра Уфы Ульфата Мустафина. В конце прошлого месяца из-за осложнений болезни Мустафин скончался. Сообщалось, что на фоне COVID-19 у него развилась пневмония с большим процентом поражения легких. 

За минувшие сутки в России выявили 21 798 случаев инфицирования COVID-19. Это новый суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.11.2020, 17:15
    Гость: гнус

    Камедь продолжается и всё "по плану",ведь не пишут о чиновниках всех рангов ,если они заразились ,к примеру бытовым сифилисом или ещё чем-нибудь "полехше".Балаган.

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