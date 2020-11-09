В России предложили ввести еще одну неделю каникул для школьников

У российских школьников может появиться дополнительная каникулярная неделя. Это на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, пишет ТАСС.

Согласно инициативе Панфиловой, в школах на период многодневного голосования на выборах, необходимо ввести единую каникулярную неделю. Это, по ее мнению, даст возможность развести учебный и избирательные процессы.

Памфилова отметила, что проблема разведения учебного и избирательного процессов реальна. Кроме того, большая часть преподавателей являются членами комиссий, а сами избирательные участки находятся в образовательных учреждениях, которые надо будет готовить как для процесса проведения голосования, так и позже для возобновления образовательного процесса.

По ее словам, "с учетом довольно высокой вероятности применения трехдневного голосования на последующих выборах, проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование". 

"После проведения голосования обязательно должен быть хотя бы еще один дополнительный день для того, чтобы все продезинфицировать, все привести в порядок, вернуть все на свои места, а учителя и все остальные организаторы выборов должны немного прийти в себя", - подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что единые каникулы - это самый простой и недорогой способ, если оставлять избирательные участки в школах, учителей - в комиссиях, а единый день голосования проводить в сентябре.

Отмечается, что Путин дал поручение рассмотреть все возможные варианты разведения учебного и избирательного процессов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.11.2020, 17:30
    Гость: Гулять детворе безалаберно всласть

    Недаром позволить намерена власть:
    Оболтусов вырастить, склонных к безделью,
    Её буржуинской является целью!

  2. 09.11.2020, 14:12
    Гость: Слава

    Если мы создаем общество потребителей сырьевой страны, то вообще наши школьники могут учиться неделю в месяц. А если нам нужна свободная, независимая и сильная страна, то нынешний уровень образования является крайне недостаточен. Так что те, кто реально желает нашей стране достойное будущее, те приложат еще большие усилия по созданию образованного поколения России, а те, кому это будущее нужно только на словах, те станут увеличивать каникулы для своего удобства и не только своего, а и для "доброжелательных партнеров" .

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