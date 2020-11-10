Москва потратит 134 млн рублей на детальную съемку города с дронов

12:54 10.11.2020

Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы объявил конкурс на детальную съемку города с дронов, в высоком разрешении, с лазерным 3D-сканированием местности.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", цена контракта составляет 134 млн рублей, что является самым масштабным заказом в истории города.

В частности, в 2018 году аналогичный контракт предлагался за 29 млн рублей, а в 2019 году — за 60 млн рублей.

По условиям конкурса, дроны подрядчиков должны будут налетать над Москвой более 3400 км, делая не менее 29 кадров в секунду с разрешением Ultra HD 4K. Дроны с видеокамерами с углом обзора 360 градусов должны будут пролететь 197 км, отсняв в панорамном формате видео с разрешением 5760 х 2880 точек.

Также от подрядчика ждут 5200 панорамных фотоснимков c разрешением 16000 х 8000 точек и услуги по лазерному сканированию местности с целью построения цифровой 3D-модели. Чиновники просят провести 40 лазерных сканирований участков, площадь каждого из которых 50 000 квадратных метро.

Конкретные маршруты облетов и участки съемок не названы.

В ДИТ заявили, что этот материал нужен для комплексного градостроительного планирования" и мониторинга стройплощадок, где "невозможна установка стационарных систем видеонаблюдения". По словам чиновников, беспилотники обеспечивают оптимальный визуальный контроль за городской инфраструктурой и могут снимать независимо от плотности застройки и доступа к объектам. Лазерное сканирование нужно "для дополнительной оценки градостроительного планирования сложных объектов, где нужна точность измерений".