Москва потратит 134 млн рублей на детальную съемку города с дронов
Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы объявил конкурс на детальную съемку города с дронов, в высоком разрешении, с лазерным 3D-сканированием местности.
Как пишет газета "КоммерсантЪ", цена контракта составляет 134 млн рублей, что является самым масштабным заказом в истории города.
В частности, в 2018 году аналогичный контракт предлагался за 29 млн рублей, а в 2019 году — за 60 млн рублей.
По условиям конкурса, дроны подрядчиков должны будут налетать над Москвой более 3400 км, делая не менее 29 кадров в секунду с разрешением Ultra HD 4K. Дроны с видеокамерами с углом обзора 360 градусов должны будут пролететь 197 км, отсняв в панорамном формате видео с разрешением 5760 х 2880 точек.
Также от подрядчика ждут 5200 панорамных фотоснимков c разрешением 16000 х 8000 точек и услуги по лазерному сканированию местности с целью построения цифровой 3D-модели. Чиновники просят провести 40 лазерных сканирований участков, площадь каждого из которых 50 000 квадратных метро.
Конкретные маршруты облетов и участки съемок не названы.
В ДИТ заявили, что этот материал нужен для комплексного градостроительного планирования" и мониторинга стройплощадок, где "невозможна установка стационарных систем видеонаблюдения". По словам чиновников, беспилотники обеспечивают оптимальный визуальный контроль за городской инфраструктурой и могут снимать независимо от плотности застройки и доступа к объектам. Лазерное сканирование нужно "для дополнительной оценки градостроительного планирования сложных объектов, где нужна точность измерений".
Комментарии читателей Оставить комментарий
А остальных оставят в покое и дадут им развиваться за свой счет без уплаты налогов в федеральный бюджет.
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ну да, а за чей счет тогда москву фотографировать - офисный планктон сам по себе Ниего Не Создает..
одно мез другого не существует.
то есть рф без москвы вполне, а вот москва-инородная без регионов никак..
Лазерное сканирование, разрешение Ultra HD? Простых вещей не можем сделать. На что замахивается космополит. Нужно срочно вызывать Навального, разоблачать очережной распил бабла псевдо-либералов.
Почему вы считаете понаехавшее в Москву жулье - москвичами?
Разогнать их по местам удаленным, лишив неприкосновенности - и вся страна вздохнет с огромным облегчением...
А то выперли из Питера мэру на повышение - и рады...
Или Медведев притащил в мэрию оленевода. Даже не проснувшись. Вот, грит, вам плиточник.
А москвичам отряхиваться.
Щас заорут:
а-а-а !стока денех на ветер в прямом смысле:)!
Пачиму не отдали даунам или пенсионерам ?!?
Это Собянин ищет - где бы еще новую плитку в Москве положить?!