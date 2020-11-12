Минобрнауки ввело дистанционку в Москве и Петербурге до февраля 2021 года

08:35 12.11.2020

Минобрнауки РФ объявил о переводе подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

В соответствии с документом, дистанционное обучение будет действовать до 6 февраля 2021 года.

"В период с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года приказываю: руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в приказе Минобрнауки.

Руководителям образовательных организаций также рекомендовано обеспечить материальную поддержку студентов - как получающих стипендию, так и оплачивающих свое обучение, включая компенсацию проезда к месту жительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о переводе студентов городских вузов и колледжей на дистанционную форму обучения, а также рекомендовал принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей на период с 13 ноября по 15 января 2021 года.