Минобрнауки ввело дистанционку в Москве и Петербурге до февраля 2021 года

Минобрнауки РФ объявил о переводе подведомственные вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

В соответствии с документом, дистанционное обучение будет действовать до 6 февраля 2021 года. 

"В период с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года приказываю: руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, обеспечить переход на реализацию образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в приказе Минобрнауки.

Руководителям образовательных организаций также рекомендовано обеспечить материальную поддержку студентов - как получающих стипендию, так и оплачивающих свое обучение, включая компенсацию проезда к месту жительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о переводе студентов городских вузов и колледжей на дистанционную форму обучения, а также рекомендовал принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей на период с 13 ноября по 15 января 2021 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.11.2020, 13:10
    Гость: Дистанционка?

    Носители русского языка сразу стали использовать слово "удалёнка".

    Но, похоже, те, кому русское по происхождению слово - кость в горле, тут же стали навязывать "благородное" - "дистанционка".

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