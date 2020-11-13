СМИ сообщили о задержании мэра Томска Кляйна

07:49 13.11.2020

Правоохранительные органы арестовали мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Причина задержания градоначальника пока не уточняется.

Информация о задержании чиновника косвенно подтверждается изданием "Томск.ру", которое сославшись на местный Телеграмм-канал, написало о том, что Кляйн был арестован во время селекторного совещания в городской администрации.

"Мэр Томска Иван Кляйн задержан ФСБ. Из здания администрации градоначальника утром вывели в браслетах", — написало издание.

Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, сменив на этом посту ушедшего в отставку Николая Николайчука. До того руководил ОАО "Томское пиво" - одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. В течение четырех созывов, с 1997 по 2013 год, Кляйн был депутатом Томской областной думы.