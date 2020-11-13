СМИ сообщили о задержании мэра Томска Кляйна
Правоохранительные органы арестовали мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
Причина задержания градоначальника пока не уточняется.
Информация о задержании чиновника косвенно подтверждается изданием "Томск.ру", которое сославшись на местный Телеграмм-канал, написало о том, что Кляйн был арестован во время селекторного совещания в городской администрации.
"Мэр Томска Иван Кляйн задержан ФСБ. Из здания администрации градоначальника утром вывели в браслетах", — написало издание.
Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, сменив на этом посту ушедшего в отставку Николая Николайчука. До того руководил ОАО "Томское пиво" - одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. В течение четырех созывов, с 1997 по 2013 год, Кляйн был депутатом Томской областной думы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А почему задержали только одного мэра? Не поделился наворованным с кремлем, все остальные мэры такие же воры. Задержание прошло в свете подготовки президентской пресс-конференции, обещали же сюрпризы если вдруг будут вопросы а почему коррупция во власти процветает а вот смотрите мы боремся. А этот посидит маленько под домашним арестом расплатится с прокурором и следственным комитетом и выйдет "чистым" на свободу как обычно.
утром вывели в браслетах
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Браслеты с брилиантами , поэтому в них спит ,теперича наденут бес.
Приятно все-таки. Доверяют нам в России. Николайчук, Кляйн...
Не аукается ли ему приезд и холецистит Навального? Что-то сдается мне, что именно за это вырыли папочку на него...
А когда за мэра Новосибирска возьмутся и за его предшественников?