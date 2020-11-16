Для контактировавших с больными COVID-19 отменили обязательные тесты

Люди, которые находились в контакте с заразившимися коронавирусной инфекцией, с 17 ноября 2020 года смогут покинуть самоизоляцию и приступить к трудовой деятельности (обучению) через 14 дней без обязательной сдачи ПЦР-теста.

«Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным СOVID-19 без проведения лабораторного исследования на СOVID-19», - сообщается в постановлении, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

При этом скорректированные правила профилактики новой коронавирусной инфекции были продлены на год - до 1 января 2022 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.11.2020, 20:01
    Гость: советский

    Увидев заголовок новости, решил, что в стане буржуазно-воровской власти возобладал здравый смысл.
    Но, прочитав новость в полном изложении, понял - это вынужденный тактический ход для продолжения covid-террора.

  3. 16.11.2020, 19:41
    Гость: Что

    Показывает эта палка с ватой ,может состав ваты и ее качество,где она хранилась,из какого она сырья?кто плюнул на нее во время наматывания,или может проще какими дефалиантами поливали хлопчатник?а так да что то показывает

  4. 16.11.2020, 19:34
    Гость: Непонятно

    Что вообще показывает этот тест,зато грипп исчез ну нетууууу,чудеса необъяснимы твои о статистика

  5. 16.11.2020, 19:31
    Гость: Шило

    Да понятное дело, задыхаются они с этими тестами, да и дело дорогое. Если их проводить, 80% на карантин, кто работать будет?

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