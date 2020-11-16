Для контактировавших с больными COVID-19 отменили обязательные тесты

18:21 16.11.2020

Люди, которые находились в контакте с заразившимися коронавирусной инфекцией, с 17 ноября 2020 года смогут покинуть самоизоляцию и приступить к трудовой деятельности (обучению) через 14 дней без обязательной сдачи ПЦР-теста.

«Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным СOVID-19 без проведения лабораторного исследования на СOVID-19», - сообщается в постановлении, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

При этом скорректированные правила профилактики новой коронавирусной инфекции были продлены на год - до 1 января 2022 года.