Для контактировавших с больными COVID-19 отменили обязательные тесты
Люди, которые находились в контакте с заразившимися коронавирусной инфекцией, с 17 ноября 2020 года смогут покинуть самоизоляцию и приступить к трудовой деятельности (обучению) через 14 дней без обязательной сдачи ПЦР-теста.
«Выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным СOVID-19 без проведения лабораторного исследования на СOVID-19», - сообщается в постановлении, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
При этом скорректированные правила профилактики новой коронавирусной инфекции были продлены на год - до 1 января 2022 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
грипп ждут месяца через полтора, учи матчасть.
Увидев заголовок новости, решил, что в стане буржуазно-воровской власти возобладал здравый смысл.
Но, прочитав новость в полном изложении, понял - это вынужденный тактический ход для продолжения covid-террора.
Показывает эта палка с ватой ,может состав ваты и ее качество,где она хранилась,из какого она сырья?кто плюнул на нее во время наматывания,или может проще какими дефалиантами поливали хлопчатник?а так да что то показывает
Что вообще показывает этот тест,зато грипп исчез ну нетууууу,чудеса необъяснимы твои о статистика
Да понятное дело, задыхаются они с этими тестами, да и дело дорогое. Если их проводить, 80% на карантин, кто работать будет?