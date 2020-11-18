В Думу внесли законопроекты, ужесточающие правила проведения митингов

11:42 18.11.2020

Депутат «Единой России» Дмитрий Вяткин предложил ужесточить правила проведения митингов.

Согласно внесенным на рассмотрение Госдумы законопроектам, очереди на одиночные пикеты предлагается признать публичными мероприятиями - «поочередное участие нескольких лиц в актах пикетирования».

Также как публичное мероприятие предлагается рассматривать массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, «направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики», - цитирует документ РБК.

Кроме того, журналистам, освещающим митинги, запрещается принимать участие в их проведении или организации. Сами же митинги и иные публичные мероприятия предлагается запретить проводить около зданий экстренных или оперативных служб.

Вторым документом предлагается установить порядок сбора денег на проведение публичных мероприятий. В частности, любым иностранным источникам и лицам без гражданства запрещается финансирование подобных мероприятий.

Граждане России младше 16 лет и лица, которые не указали при переводе средств свои личные данные также не смогут сдать средства на организацию митинга (перечисленные анонимно средства будут перечисляться в бюджет). При этом средства можно будет собирать исключительно на счет в российском банке (сбор наличных предлагается запретить).