В Думу внесли законопроекты, ужесточающие правила проведения митингов
Депутат «Единой России» Дмитрий Вяткин предложил ужесточить правила проведения митингов.
Согласно внесенным на рассмотрение Госдумы законопроектам, очереди на одиночные пикеты предлагается признать публичными мероприятиями - «поочередное участие нескольких лиц в актах пикетирования».
Также как публичное мероприятие предлагается рассматривать массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, «направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики», - цитирует документ РБК.
Кроме того, журналистам, освещающим митинги, запрещается принимать участие в их проведении или организации. Сами же митинги и иные публичные мероприятия предлагается запретить проводить около зданий экстренных или оперативных служб.
Вторым документом предлагается установить порядок сбора денег на проведение публичных мероприятий. В частности, любым иностранным источникам и лицам без гражданства запрещается финансирование подобных мероприятий.
Граждане России младше 16 лет и лица, которые не указали при переводе средств свои личные данные также не смогут сдать средства на организацию митинга (перечисленные анонимно средства будут перечисляться в бюджет). При этом средства можно будет собирать исключительно на счет в российском банке (сбор наличных предлагается запретить).
Комментарии читателей Оставить комментарий
"журналистам, освещающим митинги, запрещается принимать участие в их проведении или организации"
Ну это вообще жесть...
Митинг не разрешат, а те кто против барской воли возымеют наглость его устроить- что бы никто про это не знал!
Нечего, что всё это попирает права гражданина и нарушает конституцию?
Эта власть у нас, по сути майданная, они захватили власть в результате классической "цветной революции" 1993г. С баррикадами, стрельбой с крыш (в том числе с крыши посольства США)с перевёрнутыми автобусами, с подожженными машинами.
Но против себя эта власть уже категорически не приемлет тех же самых методов, с какими они сами эту власть захватили.
Итого, что мы имеем:
1.Выборы в РФ филька, они не на что не влияют, итоги сфальсифицированы. Это уже открыто признаётся всеми, но отменить залипушные выборы -балаган власти они не могут. Потому, что это некий ритуал власти, она так себя саму легимитизирует в наших глазах (по крайней мере им так кажется).
2.Сменить зажравшуюся и завравшуюся (и заворовавшуюся)власть методом очередной "цветной революции" тоже не получится. Власть этот вариант тоже предусмотрела- от запретов на митинги до броневиков "росгвардии" с восемью пулемётами.
Вывод прост. Продолжаем терпеть эту "демократическую власть", вечно, потому что никаких методов для её смены нет уже.
А они пришли на всегда. И им мы и наше мнение до одного места.
ждет.
"Депутат «Единой России» Дмитрий Вяткин предложил ужесточить правила проведения митингов". А почему сразу не запретить проведение митингов ? Раз и навсегда. Эти дамы и господа из ГД РФ полагают, что это отпугнет людей от участия в митингах. Да они просто станут несанкционированными, т.к. добиваться разрешения на их проведение станет непосильной задачей. И ситуацию это не только не успокоит, но еще более накалит.
А что тут думать!
Строимся колонной, высоко держим партийную символику (вяткин скажет какую), скандируем "Да здравствует ***!" и "Слава ***!"
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*** - спросить у вяткина.
ЕР всегда думает об одном: как бы ближайшие 10 лет не пропустить ни одного митинга!