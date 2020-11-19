Российские аптеки сообщили о дефиците «Йодомарина»

© KM.RU, Александра Воздвиженская

В аптеках России образовался дефицит «Йодомарина», препарат используется при недостатке йода в организме и для профилактики заболеваний щитовидной железы, пишет РБК со ссылкой на представителей нескольких крупных российских аптечных сетей.

Глава сети «Неофарм» Евгений Нифантьев рассказал, что отгрузки лекарства начались, но дефицит планируется ликвидировать только к концу месяца. Представитель «36,6» сообщил об отсутствии поставок от дистрибуторов. Также о дефиците говорит представитель «Магнит аптеки». Он добавил, что поставки ожидаются в ближайшее время.

По информации DSM Group, «Йодомарин» в этом году занимает лидирующую долю рынка по аптечным продажам — 93,1% в рублях и 89,1% в упаковках. Падение продаж началось в середине сентября. В октябре было реализовано около 123 тысяч упаковок препарата, в октябре 2019 года— 320 500. В госреестре лекарственных средств зарегистрировано несколько аналогов препарата, в том числе российских, например, «Калия йодид Реневал», «Йодбаланс» и другие.

Между тем в пресс-службе Росздравнадзора ничего не знают о приостановке или прекращении производства препарата. Поставщики йодомарина указывают также на разные причины дефицита препарата — проблемы производства, высокий спрос из-за отсутствия летнего отпуска на море, проблемы с маркировкой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.11.2020, 13:38
    Гость: Рустем

    Ну и где ваша невидимая рука рынка. Которая всё заполнить и зделает доступным для всего населения страны, а не только для партийных и государственных деятелей. Всё в дефеците , а если есть то не хватит зарплаты чтобы купить.

  3. 19.11.2020, 11:23
    Гость: А что

    Разве только йодомарин? L-тироксин 50 мг тоже нет в Подмосковье в аптеках.А это тоже лекарство от щитовидки. ПРичем первой необходимости, так как его принимают постоянно.

  4. 19.11.2020, 10:52
    Гость: srha

    А чё, соль йодированная в России уже не продается? Неужто йодомарин россияне научились использовать для ..., чего?

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