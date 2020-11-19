Суд арестовал москвичку Джантураеву, задушившую двух малолетних детей
Останкинский суд Москвы до 18 января 2021 года заключил под стражу жительницу столицы Анастасию Джантураеву, обвиняемую в убийстве двоих своих детей.
Джантураевой вменяется убийство детей 2015 и 2017 годов рождения (возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух малолетних»).
По информации Следственного комитета, в квартире жилого дома на улице Тайнинской были обнаружены тела двоих детей с признаками асфиксии. По подозрению в убийстве была задержана их мать, которая признала свою вину. По словам женщины, она внезапно решила убить своих детей, после чего приняла дозу алкоголя, сообщает «Интерфакс».
По информации источников агентства, тела детей обнаружил их отец, в этот момент дома находилась его жена – мать детей.
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Однако напоминает историю, когда мигрантка/гувернантка расхаживала по улице с отрезанной головой воспитанницы. Тоже кто-то "вправил" мозги. Очередная Караулова.
жених мигрант из Узбекистана как он оказался в Москве раньше за всеми наблюдали и вьезд был ограничен в Москву а теперьпожалуйста и женихи из Кзбекистана и Таджикистана и насильники тоже оттуда и кучи детей тоже оттуда а где русские куда исчезают вопрос
ради денег, а получив их не знают, что делать с детьми.
— это 25-летняя Анастасия Джантураева. Именно под этой фамилией она проходит в криминальных сводках. Однако известно, что это фамилия ее бывшего мужа, с которым она развелась за месяц до страшных событий. А вот девичья фамилия Анастасии - Натансон. «Комсомолке» удалось выяснить, что женщина, дочь известного ученого-математика Льва Натансона.
- Отец последние полгода с ней точно не общался. У них натянутые отношения были еще с момента ее замужества. Когда Настя привела в дом жениха-мигранта из Узбекистана, отец просто в шоке был, - рассказала «КП» подруга женщины, Наталья
При чем здесь материнский капитал? Такие мамаши были и до него, будут и после. Пока не будет жесткой работы с алкоголиками и наркоманами, может быть все, что угодно, с капиталом или без. У дамы случился нервный срыв от отсутствия очередной дозы, который она залила алкоголем.
А скольким нормальным семьям этот капитал помог улучшить жилищные условия! И что теперь, из-за пары десятков наркоманок и алкоголичек всех на кол?
Кстати, почему муж подельником не проходит? Он вроде как тоже дома находился.