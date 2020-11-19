Суд арестовал москвичку Джантураеву, задушившую двух малолетних детей

16:44 19.11.2020

Останкинский суд Москвы до 18 января 2021 года заключил под стражу жительницу столицы Анастасию Джантураеву, обвиняемую в убийстве двоих своих детей.

Джантураевой вменяется убийство детей 2015 и 2017 годов рождения (возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух малолетних»).

По информации Следственного комитета, в квартире жилого дома на улице Тайнинской были обнаружены тела двоих детей с признаками асфиксии. По подозрению в убийстве была задержана их мать, которая признала свою вину. По словам женщины, она внезапно решила убить своих детей, после чего приняла дозу алкоголя, сообщает «Интерфакс».

По информации источников агентства, тела детей обнаружил их отец, в этот момент дома находилась его жена – мать детей.