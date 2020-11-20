Куратором мусорной реформы снова стал уволенный год назад Буцаев

Фото с сайта reo.ru

Гендиректором публичной правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) стал Денис Буцаев. Такое распоряжение подписал сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Буцаева Дениса Петровича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" сроком на три года»,— говорится в документе.

РЭО занимается формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Буцаев был вновь назначен на пост спустя год после отставки. До этого он руководил ведомством с января по ноябрь 2019 года.  За этот период в РЭО провели ревизию работы операторов по обращению с отходами в большинстве регионов страны, создали методику оценки их деятельности, представили список первоочередных необходимых отрасли мер. 

Однако в ноябре 2019-го Буцаев был досрочно отправлен в отставку. Тогда на его место прочили экс-лаву Минстроя, аудитора Счетной палаты Михаила Меня (ныне задержанного). В итоге в конце января 2020 года РЭО возглавил Илья Гудков. После прдставленной федеральной схемы по обращению с отходами, которая, по оценке ведомства, является «фундаментом для полноценной цифровизации данной отрасли с целью ее прозрачности», его уволили в конце октября.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.11.2020, 14:03
    Гость: stalker

    "После прдставленной федеральной схемы по обращению с отходами, которая, по оценке ведомства, является «фундаментом для полноценной цифровизации данной отрасли с целью ее прозрачности», его уволили в конце октября". Кем представленной ? Командой под руководством Ильей Гудковым ? Если так, то зачем его снимать с должности ? Перспективный руководитель. А может быть дело в том, что "прозрачности" власти как раз и не надо. Ведь тогда руку к чужим деньгам не протянешь. Вот и вернули бесталанного, но зато исполнительного и преданного.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
Взяли под контроль: Диаспоры скупают целые сектора экономики
Президентские выборы в США: вскрытие системы
Война в Карабахе. Фактор стереотипов. Часть 4
Битва за Карабах – война нового типа?
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чубайс назвал позитивный результат от пандемии коронавируса
Минстрой предложил запретить строительство апартаментов
Миронов заявил о банкротстве пенсионной системы
ГИБДД получит приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Глава ФНС выступил против снижения налога для самозанятых
Мировой долг к концу года может достичь $277 трлн
Путин упразднил Роспечать и Россвязь
Фото с сайта facebook.com
Санду выступила за полный вывод российских войск из Приднестровья