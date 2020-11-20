Куратором мусорной реформы снова стал уволенный год назад Буцаев

12:25 20.11.2020

Гендиректором публичной правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) стал Денис Буцаев. Такое распоряжение подписал сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Назначить Буцаева Дениса Петровича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" сроком на три года»,— говорится в документе.

РЭО занимается формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Буцаев был вновь назначен на пост спустя год после отставки. До этого он руководил ведомством с января по ноябрь 2019 года. За этот период в РЭО провели ревизию работы операторов по обращению с отходами в большинстве регионов страны, создали методику оценки их деятельности, представили список первоочередных необходимых отрасли мер.

Однако в ноябре 2019-го Буцаев был досрочно отправлен в отставку. Тогда на его место прочили экс-лаву Минстроя, аудитора Счетной палаты Михаила Меня (ныне задержанного). В итоге в конце января 2020 года РЭО возглавил Илья Гудков. После прдставленной федеральной схемы по обращению с отходами, которая, по оценке ведомства, является «фундаментом для полноценной цифровизации данной отрасли с целью ее прозрачности», его уволили в конце октября.