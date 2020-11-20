В Петербурге убили мужчину после просьбы надеть маску в маршрутке
В Санкт-Петербурге из-за конфликта в маршрутном автобусе лишился жизни 53-летний житель Ленинградской области.
Вечером 17 ноября заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра возвращался с корпоратива на маршрутном автобусе. Там у него возник конфликт, после того как он попросил мужчину и женщину надеть на себя защитные маски, пишет издание 78.ru.
Перепалка переросла в драку: погибший ударил оппонента, после чего выбежал из маршрутки. "Разговор" продолжился на улице на Индустриальном проспекте. В результате мужчине, сделавшему замечание, было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался.
По подозрению в совершении преступления были задержаны 40-летний уроженец Оренбургской области и его 34-летняя землячка. Задержанный ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
В московском метро в начале октября также произошел конфликт из-за отсутствия маски на одном из пассажиров. Мужчина набросился на кашляющую женщину без маски. Как сообщал Telegram-канал Плохие новости 18+, еще на платформе мужчина толкал женщину без маски, а в вагоне поезда попытался наброситься на нее с кулаками, но вмешались другие пассажиры.
Комментарии читателей Оставить комментарий
НЕт, причиной. Затрахали уже всех масками.
был после корпоратива, значит нетрезвым, что доказывает само его поведение, первым нанёс удар в лицо, подло убежал, но ... потерпевший от его хулиганских действий и пощечины в присутствии дамы в состоянии аффекта его догнал, нанёс ножевое ранение за публичное оскорбление и унижение ,и видя его последствия делал ему массаж сердца, т.е. умысла на убийство не было.
Макрофил получил заслуженное возмездие, т.к., скорее всего, а это видно и по его физиономии, привык быть "над", привык оскорблять и унижать подчинённых и окружающих. Но, как говорится, Бог не фраер и понял, что он засиделся на этом свете.
Не, то что убили мужчину очень плохо. Соболезную родственникам.
Но народ уже до того довели масочно-печаточным ,ТЬФУ!,высказываниями на эту тему, каждая дворняжка высказывается, по ТВ ковид-ковид-ковид почти по всем каналам, я не прислушиваюсь, но фон накладывает отпечаток, и выхода нет, и хочется уже совершить какие-нибудь ...... действия, потому что ДОСТАЛИ.
Это я к тому что подобное что описано выше будет продолжаться в разных формах.
ЧТо бы там не голосили в СМИ, ни в одной стране мира нет эпидемии.
Создаётся впечатление что народ методично сводят с ума по указке .... неужели мирового правительства? Не правда, сколько можно гавкать про ковид и вакцину.
Что, ковид испугается если круглосуточно об этом гавкать?
Лучше станент если орать об этом все время!
Ведь заражаются чаще всего дома в кругу семьи, в мед учреждениях и в культовых , типа церквей .
Не такой он и заразный, если в комнате работают четыре человека, заболел один, уже вылечился и вернулся. а остальные не заболели.
Или если мать(62 г.ей) и дочь с семьёй живут в одном доме в разных квартирах, но мать каждый день ходила к дочери и много времени там проводила. А заболели дочь, муж, дочь дочери 13 лет, парнишка мелкий то ли болел, то ли нет. Они вылечились. А мать (62 г. ей) не заболела.
В начале коронабесия нам поведали об успешной ликвидации черной оспы в Москве и Области в конце 50-х начале 90-х.
Так тогда хватило 45 дней.
А эта ковидло-песня без конца и без начала.
Большинтсво носит одну маску полгода
он просто не хотел дышать ихними соплями за это и погиб
я бы просто попросил свои деньги назад у водилы и вышел
да разумеется - это своебразный Культ Смерти.. очередна волна сатанизма.
однако по какой причине один олух полез в Драку к дургому Навязывая маску?!