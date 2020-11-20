В Петербурге убили мужчину после просьбы надеть маску в маршрутке

16:41 20.11.2020

В Санкт-Петербурге из-за конфликта в маршрутном автобусе лишился жизни 53-летний житель Ленинградской области.

Вечером 17 ноября заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра возвращался с корпоратива на маршрутном автобусе. Там у него возник конфликт, после того как он попросил мужчину и женщину надеть на себя защитные маски, пишет издание 78.ru.

Перепалка переросла в драку: погибший ударил оппонента, после чего выбежал из маршрутки. "Разговор" продолжился на улице на Индустриальном проспекте. В результате мужчине, сделавшему замечание, было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался.

По подозрению в совершении преступления были задержаны 40-летний уроженец Оренбургской области и его 34-летняя землячка. Задержанный ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В московском метро в начале октября также произошел конфликт из-за отсутствия маски на одном из пассажиров. Мужчина набросился на кашляющую женщину без маски. Как сообщал Telegram-канал Плохие новости 18+, еще на платформе мужчина толкал женщину без маски, а в вагоне поезда попытался наброситься на нее с кулаками, но вмешались другие пассажиры.

