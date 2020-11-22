Представителю «Аэрофлота» в Лондоне предъявили обвинение в госизмене
Следствие предъявило обвинение представителю авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне Дмитрию Федоткину в государственной измене, сообщает ТАСС со сслкой на источник в правоохранительных органах.
"Следователи ФСБ предъявили Федоткину Д. А. обвинение по ст. 275 УК РФ ("Госизмена"). Он не признал вину в указанном преступлении", - сказал собеседник агентства.
Федоткина подозревают в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности.
Лефортовский суд Москвы 11 ноября арестовал Федоткина, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 10 января 2021 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А вот ни минуты не сомневаюсь. Со времен Березовского там напускали столько сброда
Мож ему вещий сон был?
Вот мне намедни приснилось (честно слово) что отменили масочный режим.
Будто я в поликлинике , а врачи и медсестры все без масок.
Я в удивлении, а мне говорят, чт о маски отменили.
Не вру, чесслово.
Но увы, обманный был сон.
Чтовы-чтовы!
Гарант клятвенно заверил что не будет 37-го года и пересмотра приватизации. В этом вопросе я ему доверяю.
если он в Лондоне представитель?
Невиновен он!
Был бы виновен, не вернулся бы в Москву из Лондона!
Какие-такие
секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ, он могг знать в Лондоне, при том что не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности.
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Чушь полная
Все тайны налицо. Всё хорошо, прекрасная маркиза.Настоение бодрое, идём ко дну.
Самая большая тайна это возможный уход ВВП, так политолог Соловей эту тайну давно муссирует.
Сволочи,Родиной торгуют...В УК пора вернуть 64 статью с расстрелом!