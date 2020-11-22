Представителю «Аэрофлота» в Лондоне предъявили обвинение в госизмене

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Следствие предъявило обвинение представителю авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне Дмитрию Федоткину в государственной измене, сообщает ТАСС со сслкой на источник в правоохранительных органах.

"Следователи ФСБ предъявили Федоткину Д. А. обвинение по ст. 275 УК РФ ("Госизмена"). Он не признал вину в указанном преступлении", - сказал собеседник агентства.

Федоткина подозревают в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности.

Лефортовский суд Москвы 11 ноября арестовал Федоткина, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 10 января 2021 года. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.11.2020, 17:53
    Гость: IgS

    А вот ни минуты не сомневаюсь. Со времен Березовского там напускали столько сброда

  2. 22.11.2020, 17:42
    Гость: даже то что не знал что ли...?

    Мож ему вещий сон был?
    Вот мне намедни приснилось (честно слово) что отменили масочный режим.
    Будто я в поликлинике , а врачи и медсестры все без масок.
    Я в удивлении, а мне говорят, чт о маски отменили.
    Не вру, чесслово.
    Но увы, обманный был сон.

  3. 22.11.2020, 17:39
    Гость: МожемПовторить?

    Чтовы-чтовы!
    Гарант клятвенно заверил что не будет 37-го года и пересмотра приватизации. В этом вопросе я ему доверяю.

  4. 22.11.2020, 17:37
    Гость: интересно... а как его Лефортовский суд арестовал

    если он в Лондоне представитель?
    Невиновен он!
    Был бы виновен, не вернулся бы в Москву из Лондона!
    Какие-такие
    секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ, он могг знать в Лондоне, при том что не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности.
    ==
    Чушь полная
    Все тайны налицо. Всё хорошо, прекрасная маркиза.Настоение бодрое, идём ко дну.
    Самая большая тайна это возможный уход ВВП, так политолог Соловей эту тайну давно муссирует.

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