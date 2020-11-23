СМИ узнали о возможной ликвидации восьми институтов развития в России

08:30 23.11.2020

Правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития. Как пишет РБК, согласно документу, восемь институтов развития станут управляться госкорпорацией ВЭБ.РФ.

Целью данных изменения является создание единого механизма управления институтами, устранив пересечение их функций с органами власти и коммерческими компаниями.

Отмечается, что под управление ВЭБ.РФ передадут восемь институтов развития: Корпорацию "МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Фонд "Сколково", а также "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

При этом ВЭБ получит некоторую часть функций институтов развития, попадающих под ликвидацию. Речь идет о трех дальневосточных институтов развития: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), а также Фонд развития моногородов, госкомпания по управлению особыми экономическими зонами, Российский фонд развития информационных технологий, "Росинфокоминвест", Агентство по технологическому развитию.

Также, в рамках реформы, обсуждается уход Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано", сообщили источники издания.