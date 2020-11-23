Названы регионы с самыми высокооплачиваемыми работниками

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Больше всего в России работников с зарплатами выше 100 тысяч рублей в 2020 году оказалось на Крайнем Севере и в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованному рейтингу, первое место занимает Чукотский автономный округ. Здесь более 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают 40,5% сотрудников. Вторую строчку занимает Ямало-Hенецкий автономный округ (35%). Тройку лидеров замыкает столица (31,6%).

В топ-5 также входят Магаданская область (27,3%) и Ненецкий автономный округ (25,8%). В первой десятке регионов оказались: Сахалинская область (21,9%), Якутия (18,9%), ХМАО (18,4%), Камчатка (18,4%) и Санкт-Петербург (13,5%). В целом же по стране только 7,9% россиян получают свыше 100 тысяч рублей в месяц, за год их доля увеличилась примерно на 0,9 процентных пункта.

В начале осени сообщалось, что субъектами РФ с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва, Петербург и Подмосковье. Так, индекс рынка труда в столице по итогам 2019 года составил 96,4 балла, в Санкт-Петербурге — 93 балла, а в Московской области— 85,2 балла. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 23.11.2020, 12:39
    Гость: Европеец

    Интересно - для кого такие данные публикуются ? Ведь россияне не мигруют туда где есть лучше оплачиваемая работа как в Европе.

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