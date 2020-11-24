Министр просвещения предложил создать национальный пантеон героев России

17:11 24.11.2020

Во время Всероссийского открытого урока министр просвещения России Сергей Кравцов предложил создать национальный пантеон героев всех времен.

«Пусть это будут яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые живут в народной памяти и благодаря заслугам которых сформировалась культура и история нашей страны. Национальный пантеон героев Российской Федерации должен единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений, чтобы каждый человек мог увидеть историю нашей страны в лицах и оценить вклад каждого из них в сохранение и развитие России», - цитирует слова министра РИА Новости.

Напомним, что экс-министр культуры Владимир Мединский ранее также выступал с подобной идеей.