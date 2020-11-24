Министр просвещения предложил создать национальный пантеон героев России

Министр просвещения России Сергей Кравцов

Во время Всероссийского открытого урока министр просвещения России Сергей Кравцов предложил создать национальный пантеон героев всех времен.

«Пусть это будут яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые живут в народной памяти и благодаря заслугам которых сформировалась культура и история нашей страны. Национальный пантеон героев Российской Федерации должен единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений, чтобы каждый человек мог увидеть историю нашей страны в лицах и оценить вклад каждого из них в сохранение и развитие России», - цитирует слова министра РИА Новости.

Напомним, что экс-министр культуры Владимир Мединский ранее также выступал с подобной идеей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.11.2020, 01:10
    Гость: демагог

    Установкой памятников в России власть отвлекает население от нищего, бесправного прозябания и этим уже нанесён экономический ущерб, сравнимый с прошедшей войной.

  4. 24.11.2020, 22:39
    Гость: ABCD

    Павлик конечно герой но не этой власти, тут Рамзан будет героем, между Ельциным и Гегемоном.

Все комментарии (17)
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