В Петербурге на пенсионерку возбуждено дело за избиение полицейского

© KM.RU, Михаил Попов

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, подозреваемой в применении насилия и в оскорблении полицейского, который попытался составить на нее протокол за отказ надеть маску в маршрутном такси, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Инцидент произошел 19 ноября. Участковый остановил маршрутку с целью проверить ношение маски и увидел пенсионерку без средств индивидуальной защиты.

Полицейский потребовал от женщины пройти с ним в отдел полиции для составления протокола, на что получил от женщины «удар рукой по туловищу».

У входа в пункт полиции, расположенный в доме 32/15 по улице Шишкова, она оскорбила полицейского грубой нецензурной бранью. Избиения продолжились в дежурной части ОМВД по Пушкинскому району, расположенной в доме 33 по Оранжерейной улице, где подозреваемая во время личного досмотра вновь нанесла не менее трех ударов рукой в область левого плеча участкового, утверждает СК.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.11.2020, 00:25
    Гость: саша

    не понимаю. Великий царь Путин маску никогда не надевал. Прививку не ставил. Но заставляет всех эти маски носить под страхом наказаний.
    Царь не настоящий.

  2. 25.11.2020, 00:00
    Гость: Вы будете смеяться

    но план по отлову без намордников спускает вниз по регионам сам гарант. Казну то он со своими корешами промотали на всякие свои прихоти, а жрать от пуза привычка вросла аж в загривок. И отчётность по отлову он проверяет ежедневно. Полицай конечно и есть полицай, но ретивость его сам гарант контролирует, как всегда в ручном режиме.

  3. 24.11.2020, 23:41
    Гость: Отец

    Нет, в данном случае Сударыня есть та пенсионерка, которая выставила этого полицая на смех на всю страну. Наверняка этого идиота теперь выметут из полиции как недоумка.
    Хотя, а может там ныне все такие?

  5. 24.11.2020, 23:34
    Гость: Повторяю

    Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил синагогу БЕЗ МАСКИ. До здания шел в маске, а потом снял. См. Еврейские новости Петербурга от 25.09.2020.

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