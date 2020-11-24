В Петербурге на пенсионерку возбуждено дело за избиение полицейского
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, подозреваемой в применении насилия и в оскорблении полицейского, который попытался составить на нее протокол за отказ надеть маску в маршрутном такси, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Инцидент произошел 19 ноября. Участковый остановил маршрутку с целью проверить ношение маски и увидел пенсионерку без средств индивидуальной защиты.
Полицейский потребовал от женщины пройти с ним в отдел полиции для составления протокола, на что получил от женщины «удар рукой по туловищу».
У входа в пункт полиции, расположенный в доме 32/15 по улице Шишкова, она оскорбила полицейского грубой нецензурной бранью. Избиения продолжились в дежурной части ОМВД по Пушкинскому району, расположенной в доме 33 по Оранжерейной улице, где подозреваемая во время личного досмотра вновь нанесла не менее трех ударов рукой в область левого плеча участкового, утверждает СК.
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не понимаю. Великий царь Путин маску никогда не надевал. Прививку не ставил. Но заставляет всех эти маски носить под страхом наказаний.
Царь не настоящий.
но план по отлову без намордников спускает вниз по регионам сам гарант. Казну то он со своими корешами промотали на всякие свои прихоти, а жрать от пуза привычка вросла аж в загривок. И отчётность по отлову он проверяет ежедневно. Полицай конечно и есть полицай, но ретивость его сам гарант контролирует, как всегда в ручном режиме.
Нет, в данном случае Сударыня есть та пенсионерка, которая выставила этого полицая на смех на всю страну. Наверняка этого идиота теперь выметут из полиции как недоумка.
Хотя, а может там ныне все такие?
Там позорить уже давно нечего.
Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил синагогу БЕЗ МАСКИ. До здания шел в маске, а потом снял. См. Еврейские новости Петербурга от 25.09.2020.