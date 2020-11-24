В Петербурге на пенсионерку возбуждено дело за избиение полицейского

18:10 24.11.2020

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, подозреваемой в применении насилия и в оскорблении полицейского, который попытался составить на нее протокол за отказ надеть маску в маршрутном такси, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Инцидент произошел 19 ноября. Участковый остановил маршрутку с целью проверить ношение маски и увидел пенсионерку без средств индивидуальной защиты.

Полицейский потребовал от женщины пройти с ним в отдел полиции для составления протокола, на что получил от женщины «удар рукой по туловищу».

У входа в пункт полиции, расположенный в доме 32/15 по улице Шишкова, она оскорбила полицейского грубой нецензурной бранью. Избиения продолжились в дежурной части ОМВД по Пушкинскому району, расположенной в доме 33 по Оранжерейной улице, где подозреваемая во время личного досмотра вновь нанесла не менее трех ударов рукой в область левого плеча участкового, утверждает СК.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.