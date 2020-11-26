Минфин оценил риск санкций против российского госдолга

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Москва успела подготовиться к потенциальным новым санкциям со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Петр Казакевич, передает РБК.

Главное опасение экспертов связано с возможными ограничениями на владение российским госдолгом. В случае введения они распространятся как на американских резидентов, так и на иностранцев, поскольку законы Соединенных Штатов имеют экстерриториальный принцип действия.

«Мы не можем исключать введения новых санкций в отношении российского госдолга, но считаем их маловероятными, потому что они пойдут против интересов инвесторов соответствующих стран», — сказал Казакевич. Представитель Минфина отметил, что новые ограничения невыгодны самим Штатам, поскольку ударили бы по интересам инвесторов США в российский госдолг.

Летом прошлого года США в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери ввели частичные санкции против российского госдолга, запретив своим инвесторам участвовать в первичных размещениях валютных госбумаг РФ (еврооблигаций). Тем не менее торговля российскими евробондами на вторичном рынке и покупки рублевых ОФЗ не блокировалась и не останавливалась, что в итоге сделало эти ограничения по факту во многом символическими.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.11.2020, 16:46
    Гость: Петроф

    "Москва успела подготовиться к потенциальным новым санкциям со стороны Вашингтона"
    "Мы не можем исключать введения новых санкций в отношении российского госдолга, но считаем их маловероятными"
    Да, это высочайший уровень готовности!!!

  2. 26.11.2020, 16:29
    Гость: gvozd

    законы Соединенных Штатов имеют экстерриториальный принцип действия.
    --
    да, но только для тех стра которые Сами легли под педостан и не отстаивают свой суверенитет.
    минфин рф Главная контора, которая продает суверенитет рф оптом и в розницу.

  3. 26.11.2020, 15:58
    Гость: Не тырила б Крым, не мутила б Донбасс,

    От страха бы санкций Москва не тряслась,
    Заложницей став положенья нелепого,
    Поскольку их просто бы напросто не было!

  4. 26.11.2020, 15:54
    Гость: Alex203

    Лидер демократии, выбрав старого больного человека ясно дал понять, что думать на избирательном участке - недемократично.

  5. 26.11.2020, 15:52
    Гость: Alex203

    Вы абсолютно правы, но "светлый град" уже самим размером долга дает понять, что возвращать ничего не собирается.

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