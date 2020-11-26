Минфин оценил риск санкций против российского госдолга
Москва успела подготовиться к потенциальным новым санкциям со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Петр Казакевич, передает РБК.
Главное опасение экспертов связано с возможными ограничениями на владение российским госдолгом. В случае введения они распространятся как на американских резидентов, так и на иностранцев, поскольку законы Соединенных Штатов имеют экстерриториальный принцип действия.
«Мы не можем исключать введения новых санкций в отношении российского госдолга, но считаем их маловероятными, потому что они пойдут против интересов инвесторов соответствующих стран», — сказал Казакевич. Представитель Минфина отметил, что новые ограничения невыгодны самим Штатам, поскольку ударили бы по интересам инвесторов США в российский госдолг.
Летом прошлого года США в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери ввели частичные санкции против российского госдолга, запретив своим инвесторам участвовать в первичных размещениях валютных госбумаг РФ (еврооблигаций). Тем не менее торговля российскими евробондами на вторичном рынке и покупки рублевых ОФЗ не блокировалась и не останавливалась, что в итоге сделало эти ограничения по факту во многом символическими.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Москва успела подготовиться к потенциальным новым санкциям со стороны Вашингтона"
"Мы не можем исключать введения новых санкций в отношении российского госдолга, но считаем их маловероятными"
Да, это высочайший уровень готовности!!!
законы Соединенных Штатов имеют экстерриториальный принцип действия.
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да, но только для тех стра которые Сами легли под педостан и не отстаивают свой суверенитет.
минфин рф Главная контора, которая продает суверенитет рф оптом и в розницу.
От страха бы санкций Москва не тряслась,
Заложницей став положенья нелепого,
Поскольку их просто бы напросто не было!
Лидер демократии, выбрав старого больного человека ясно дал понять, что думать на избирательном участке - недемократично.
Вы абсолютно правы, но "светлый град" уже самим размером долга дает понять, что возвращать ничего не собирается.