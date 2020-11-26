Минфин оценил риск санкций против российского госдолга

12:53 26.11.2020

Москва успела подготовиться к потенциальным новым санкциям со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Петр Казакевич, передает РБК.

Главное опасение экспертов связано с возможными ограничениями на владение российским госдолгом. В случае введения они распространятся как на американских резидентов, так и на иностранцев, поскольку законы Соединенных Штатов имеют экстерриториальный принцип действия.

«Мы не можем исключать введения новых санкций в отношении российского госдолга, но считаем их маловероятными, потому что они пойдут против интересов инвесторов соответствующих стран», — сказал Казакевич. Представитель Минфина отметил, что новые ограничения невыгодны самим Штатам, поскольку ударили бы по интересам инвесторов США в российский госдолг.

Летом прошлого года США в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери ввели частичные санкции против российского госдолга, запретив своим инвесторам участвовать в первичных размещениях валютных госбумаг РФ (еврооблигаций). Тем не менее торговля российскими евробондами на вторичном рынке и покупки рублевых ОФЗ не блокировалась и не останавливалась, что в итоге сделало эти ограничения по факту во многом символическими.