Лидер СР предложил выплатить малоимущим 10 тысяч рублей к Новому году
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил провести единовременные выплаты малоимущим к Новому году в размере 10 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.
По его словам, экономический кризис, ставший следствием коронавирусной пандемии, ударил в первую очередь по самым уязвимым слям населения: малоимущим, многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам.
"Многим из них придется обойтись без новогоднего праздничного стола", - заявил Миронов.
В связи с этим он предложил правительству продумать проведение единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей.
По словам Миронова, эти выплаты можно провести по аналогии с единовременной выплатой семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей летом текущего года.
Миронов также подчеркнул, что "особенно такие выплаты необходимы пенсионерам, находящимся на самоизоляции".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мы не в загнивающем Западе, чтобы швыряться деньгами!!!
Задай себе вопрос, господин Миронов. Благодаря чьим стараниям эти малоимущие существуют как класс, да еще и преумножаются количественно?
Самораспуститесь всей думой, пожалуйста. Экономический эффект будет значительно выше, чем 10 тыров для малоимущих.
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