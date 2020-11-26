Лидер СР предложил выплатить малоимущим 10 тысяч рублей к Новому году

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил провести единовременные выплаты малоимущим к Новому году в размере 10 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу  фракции. 

По его словам, экономический кризис, ставший следствием коронавирусной пандемии, ударил в первую очередь по самым уязвимым слям населения: малоимущим, многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. 

"Многим из них придется обойтись без новогоднего праздничного стола", - заявил Миронов. 

В связи с этим он предложил правительству продумать проведение единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей.

По словам Миронова, эти выплаты можно провести по аналогии с единовременной выплатой семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей летом текущего года. 

Миронов также подчеркнул, что "особенно такие выплаты необходимы пенсионерам, находящимся на самоизоляции".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.11.2020, 15:13
    Гость: Капитан Очевидность

    Задай себе вопрос, господин Миронов. Благодаря чьим стараниям эти малоимущие существуют как класс, да еще и преумножаются количественно?
    Самораспуститесь всей думой, пожалуйста. Экономический эффект будет значительно выше, чем 10 тыров для малоимущих.

  3. 26.11.2020, 13:22
    Гость: Анекдот?

    В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов… Один из посетителей спрашивает служащего:
    — Скажите, неужели слон это все съест?
    — Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!

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