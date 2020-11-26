Лидер СР предложил выплатить малоимущим 10 тысяч рублей к Новому году

12:59 26.11.2020

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил провести единовременные выплаты малоимущим к Новому году в размере 10 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.

По его словам, экономический кризис, ставший следствием коронавирусной пандемии, ударил в первую очередь по самым уязвимым слям населения: малоимущим, многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам.

"Многим из них придется обойтись без новогоднего праздничного стола", - заявил Миронов.

В связи с этим он предложил правительству продумать проведение единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей.

По словам Миронова, эти выплаты можно провести по аналогии с единовременной выплатой семьям с детьми в размере 10 тысяч рублей летом текущего года.

Миронов также подчеркнул, что "особенно такие выплаты необходимы пенсионерам, находящимся на самоизоляции".