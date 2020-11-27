Линда заявила, что новогодние огоньки опускают человека на самое дно
Певица Линда рассказала на пресс-конференции в НСН, что испытала от пандемии коронавируса «терапевтический шок».
При этом карантин помог ей адаптироваться к новым обстоятельствам и понять, что «любовь нельзя поставить на паузу». Время самоизоляции она считает лучшим для борьбы со своими страстями, поскольку плоть человека привыкает к порочным удовольствиям, а нарушение привычного хода жизни помогает ее обуздывать.
В течение полугода с момента объявления самоизоляции Линда подготовила и выпустила новый альбом «ДНК мира», хотя обстоятельства всячески этому препятствовали: исчезали записанные песни, ломалась техника и проч. Альбом посвящен взаимосвязи всех людей мира друг с другом. Певица напомнила, что у каждого из нас за спиной — целая история и целый род, поэтому любая встреча — не случайна, поскольку несет в себе багаж прошлого и, возможно, помогает исправить какие-то совершенные нашими предками ошибки. Важно отдавать, чтобы духовно обогащаться, а прощение важно даже не в плане устранения обиды, а как акт смирения и покаяния.
Альбом планировалось представить 28 ноября в клубе 19.30 Moscow. Однако в этот день здесь состоится просто концерт Линды, хотя и с блоком новых песен. В условиях установленной московским правительством 25% заполняемости зала невозможно было воплотить на сцене всех запланированных для представления альбома задумок. И вообще, как заметила Линда, в организации концертов для музыкантов сегодня «выгоды нет никакой».
Высказалась Линда о призыве Валерия Меладзе бойкотировать новогодние огоньки. Она поддерживает эту инициативу, поскольку, по ее мнению, наигранное веселье участников «огоньков» ввергает человека на самое дно души и вызывает в нем сильнейшее уныние. Вместо этого певица предлагает всем «проснуться», встать с дивана и сделать что-то свое.
Комментарии читателей Оставить комментарий
На огоньки надо приглашать интересных людей. Как в старое время. Поскольку космонавтами особо не похвастаешься, я бы пригласил из-за рубежа Зеленского, Пашиняна, Саакашвили, Лукашенко. Можно и неудачника-Додона пригласить. Они и бесплатно выступят. Понятно, что записать их надо заранее.
Да уж не мешало бы им выполнить свои угрозы, и оставить нас без их огоньков.
Лучше нецветного Георга Отса смотреть.
Линда скорее не контачить с Меладзе, и не в курсе, что он там ляпнул. Смысл не участия у них совершенно разныи.
"...наигранное веселье участников «огоньков» ввергает человека на самое дно души и вызывает в нем сильнейшее уныние". Хорошо сказано. Все фальшиво и наигранно. Не от души, а ради денег. Кроме того, затасканно как старая пластинка. Надоело одни и те же морды на экране видеть.