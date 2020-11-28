В РФ за нарушение ограничений по COVID-19 оштрафованы более 1,1 млн человек
Сотрудники полиции с начала пандемии привлекли к административной ответственности более 1,1 млн человек за нарушения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Подавляющее большинство россиян (976,9 тыс.) были привлечены к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), по которой предусмотрен минимальный штраф в размере 1 тыс. рублей.
На втором месте нарушители ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы"), по которой было составлено 109,2 тыс. протоколов. Значительно реже россиян привлекали к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), по которой составлено 21,5 тыс. протоколов. Минимальный штраф по данной статье составляет 15 тыс. рублей.
Таким образом, общая сумма штрафов за нарушения составила как минимум 1,7 млрд рублей.
Эти статистические данные МВД обнародовало впервые.
С апреля регионы России самостоятельно устанавливают ограничительные меры из-за коронавируса. Сотрудники полиции задерживали нарушителей режима самоизоляции, карантина, сейчас в основном протоколы составляются в отношении нарушителей перчаточно-масочного режима.
С начала пандемии в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 215 533 случая заражения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
2 вопроса. Вы тот же "личный опыт", или новый? :)
Второе. Если написанное правда, то у вас коллеги очень здоровые. Иммунитет громадный.
Вероятно, проболели "бессимптомно".
А те, кто чувствовал слабость здоровья, им от заразы скрыться не удалось. Кроме того, и маски у них все пропускали, это факт...возможно, эти, с имунитетом, их и заразили..
Если бы болезни не было, не пришлось бы заполнять больными целые выставочные и спортивные залы, ранее использовавшиеся для других целей...
А таких помещений много..
Причем попасть в больницу даже с высокой температурой и явным затемнением в лёгких становится все сложнее. Кладут, если при этом и возраст большой.
Имеющийся тренд - пусть болеют дома. Лекарства стали привозить, говорят..
На одного участкового врача приходится по 30 вызовов, больше они не выдерживают..
И уж точно, вскрытие трупов показывает картины этой новой заразы. В стране умирают уже по 500 человек в день...полежат на животе, подышат кислородом с месяц, и все равно мрут.
Хотя в последнее время основная смертность - первые 72 часа после госпитализации. Многие лечатся дома, чем попало..
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Что касается вакцин, их неизвестно когда сделают в нужном количестве..пока раздали по несколько десятков на часть клиник..уже истратили, новые поступления неизвестно когда появятся..
К концу года, возможно, будет 2 миллиона доз. Это при населении 146 миллионов.Нужно не 2 миллиона,а от 20..и до.Тем более, заказов море..
Нужно настоящее "масштабирование", а не нынешнее. Можно напомнить, как строители в начале пандемии
сказали, что построить новые больницы смогут через года полтора-два...а военные строители построили десяток за месяц, позже ещё штук 15..
Так и здесь надо...оборудование не бог весть какое..детали могут выпускать очень многие..поскольку это медицина, важен лишь специальный контроль.
У меня на работе все, кто заболел, - строго всё соблюдали, носили маски и уничтожали всю подчистую микрофлору с рук разными санитайзерами. Из безмасочников не заболел никто. Президент и его окружение тоже не хотят болеть, - не надевают маски ДАЖЕ НА КАМЕРУ. Делайте выводы, господа.
а вы че, ждали что госконторы будут отстаивать интересы людей?
а типа раньше все было абсолютно конституционно?