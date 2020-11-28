В РФ за нарушение ограничений по COVID-19 оштрафованы более 1,1 млн человек

10:29 28.11.2020

Сотрудники полиции с начала пандемии привлекли к административной ответственности более 1,1 млн человек за нарушения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Подавляющее большинство россиян (976,9 тыс.) были привлечены к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), по которой предусмотрен минимальный штраф в размере 1 тыс. рублей.

На втором месте нарушители ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы"), по которой было составлено 109,2 тыс. протоколов. Значительно реже россиян привлекали к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), по которой составлено 21,5 тыс. протоколов. Минимальный штраф по данной статье составляет 15 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма штрафов за нарушения составила как минимум 1,7 млрд рублей.

Эти статистические данные МВД обнародовало впервые.

С апреля регионы России самостоятельно устанавливают ограничительные меры из-за коронавируса. Сотрудники полиции задерживали нарушителей режима самоизоляции, карантина, сейчас в основном протоколы составляются в отношении нарушителей перчаточно-масочного режима.

С начала пандемии в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 215 533 случая заражения.