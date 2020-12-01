Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова

Фото с сайта twitter.com

Президент и экс-директор ГМИИ имени Пушкина, искусствовед Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет. Дата и место прощания пока неизвестны, пишет РИА «Новости».

Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак подтвердила ТАСС эту информацию. Она сообщила, что Антонова скончалась вечером 30 ноября.

По информации Telegram-канала Mash, 23 ноября у Ирины Антоновой диагностировали коронавирус.

Ирина Антонова работала в Пушкинском музее с 1945 года. В течение 52 лет — с февраля 1961 года по июль 2013 года — она возглавляла ГМИИ. В 1974-м под ее руководством в Пушкинском музее впервые в СССР выставили картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

В следующие годы при участии Антоновой в музее прошли несколько знаковых экспозиций: «Москва — Париж. 1900 — 1930» (1981), «Москва — Берлин. 1900 — 1950» (1996), «Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана» (1996), «Пикассо» (2010).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.12.2020, 19:51
    Гость: Al NY

    А мне интересно, что она говорила, при таком- то красноречии, когда Хрущ бульдозерами выставку художников раздавил или когда Пастернака исключали? Поразительная политическая живучесть.

  2. 01.12.2020, 18:15
    Гость: Черный

    Квадрат может заставить говорить и не одну пару часов,это как у кого язык подвешен,а по сути малевич,просто постебался

  3. 01.12.2020, 15:12
    Гость: Западу.....

    Не "принимай" с утра ,дотерпи до 17.00 и бредить будешь у себя на кухне,"стратег-вояка" кухонный.Мозгов,как небыло,так и нет в, старости непоявятся.Читай о ком и чём сообщение,"мухомор","едят тебя мухи".

  4. 01.12.2020, 15:06
    Гость: шаман

    Бог создаёт таких людей "поштучно",отсюда воспитание,знания,интеллигентность,такт,совесть,порядочность,уважение!Но всё на земле временно,остаётся только Память ,заслуженная!

  5. 01.12.2020, 14:53
    Гость: ABCD

    какой ещё ковид??? В 98 лет от старости скончалась! Сейчас автоматом про этот ковид везде добавляют. Просто такая установка властей.
    Это уже на грани анекдота, вроде сообщения "на трассе столкнулись два автомобиля, четверо скончались от ковида" -так что ли?

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