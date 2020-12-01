Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова

11:26 1.12.2020

Президент и экс-директор ГМИИ имени Пушкина, искусствовед Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет. Дата и место прощания пока неизвестны, пишет РИА «Новости».

Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак подтвердила ТАСС эту информацию. Она сообщила, что Антонова скончалась вечером 30 ноября.

По информации Telegram-канала Mash, 23 ноября у Ирины Антоновой диагностировали коронавирус.

Ирина Антонова работала в Пушкинском музее с 1945 года. В течение 52 лет — с февраля 1961 года по июль 2013 года — она возглавляла ГМИИ. В 1974-м под ее руководством в Пушкинском музее впервые в СССР выставили картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

В следующие годы при участии Антоновой в музее прошли несколько знаковых экспозиций: «Москва — Париж. 1900 — 1930» (1981), «Москва — Берлин. 1900 — 1950» (1996), «Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана» (1996), «Пикассо» (2010).