Суд арестовал преподавателя МФТИ по обвинению в госизмене
В Москве арестовали российского ученого Анатолия Губанова. Его подозревают в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Дарью Розмахову. Он взят под стражу на один месяц - до 2 февраля 2021 года.
Слушание дела проходило в закрытом режиме. Инкриминируемая Губанову статья подразумевает наказание до 20 лет лишения свободы.
Как говорится на официальном сайте научной электронной библиотеки elibrary.ru, Анатолий Губанов участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолета Hexafly-Int.
"Исследования ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского) по международному проекту Hexafly-Int. Воеводенко Нина Владимировна, Губанов Анатолий Александрович, Талызин Вадим Алексеевич, Шардин Антон Олегович", - следует из статьи в сборнике трудов конференции.
На научно-технической конференции по аэродинамике, которая прошла в 2017 году, Губанов значится как автор исследования ЦАГИ по международному проекту Hexafly-Int.
Согласно данным электронной библиотеки, за ученым числятся 119 научных работ на русском и английском языках. Среди его научных публикаций труды об исследовании турбулентности при полете на скоростях звука, публикации в рамках выполнения научных работ по международному проекту Hexafly-Int, анализ разработок гиперзвуковых технологий за рубежом, сравнение расчетных и экспериментальных данных по аэродинамике высокоскоростного гражданского самолета, исследования концепций высокоскоростных гражданских самолетов.
На сайте МФТИ Губанов указан как сотрудник кафедры «Физика полета». Кандидат технических наук, доцент читает для студентов 4 курса практическую аэродинамику высокоскоростных ЛА.
Комментарии читателей Оставить комментарий
медведев, сердюков, чубайс... не изменники, а совсем даже патриоты.
А как расценивать:
- вывоз денег в фонд американского благосостояния и будущих поколений;
- 7 иностранцев в совете директоров Роснефти;
- передачу российского алюминия под контроль американцев?
Если Вашу мысль приложить к Иванам, то получается походу, что все они дураки и поэтому не интересуют Госдеп.
Волки гибнут в капканах!
напоминает то ли Трудно быть Богом Стругацких то ли Кампучию пол пота когда за очки могли застрелить