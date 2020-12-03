Суд арестовал преподавателя МФТИ по обвинению в госизмене

23:50 3.12.2020

В Москве арестовали российского ученого Анатолия Губанова. Его подозревают в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Дарью Розмахову. Он взят под стражу на один месяц - до 2 февраля 2021 года.

Слушание дела проходило в закрытом режиме. Инкриминируемая Губанову статья подразумевает наказание до 20 лет лишения свободы.

Как говорится на официальном сайте научной электронной библиотеки elibrary.ru, Анатолий Губанов участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолета Hexafly-Int.

"Исследования ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского) по международному проекту Hexafly-Int. Воеводенко Нина Владимировна, Губанов Анатолий Александрович, Талызин Вадим Алексеевич, Шардин Антон Олегович", - следует из статьи в сборнике трудов конференции.

На научно-технической конференции по аэродинамике, которая прошла в 2017 году, Губанов значится как автор исследования ЦАГИ по международному проекту Hexafly-Int.

Согласно данным электронной библиотеки, за ученым числятся 119 научных работ на русском и английском языках. Среди его научных публикаций труды об исследовании турбулентности при полете на скоростях звука, публикации в рамках выполнения научных работ по международному проекту Hexafly-Int, анализ разработок гиперзвуковых технологий за рубежом, сравнение расчетных и экспериментальных данных по аэродинамике высокоскоростного гражданского самолета, исследования концепций высокоскоростных гражданских самолетов.

На сайте МФТИ Губанов указан как сотрудник кафедры «Физика полета». Кандидат технических наук, доцент читает для студентов 4 курса практическую аэродинамику высокоскоростных ЛА.