Суд отменил приватизацию «Башкирской содовой компании»

Арбитражный суд Башкирии истребовал из незаконного владения в пользу государства акции АО "Башкирская содовая компания" (БСК), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.

Генпрокуратура 28 августа по поручению президента Владимира Путина оспорила законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК.

Иск был подан после прокурорской проверки, которая выявила нарушения законов при приватизации актива.

"Переход прав на названные имущественные комплексы был произведен помимо воли Российской Федерации", - напомнил Иванов.

Отмечается, что в иске речь шла об истребовании в пользу государства пакетов акций ответчиков АО "Башкирская химия" (947 240 акций), АО "Региональный фонд" (634 174 штук) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4 254 штук).

Суд также обязал АО "Реестр" и банк "УРАЛСИБ", являющихся соответственно держателем реестра акционеров и номинальным держателем акций, списать указанные акции со счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Тем самым иск надзорного ведомства был удовлетворен в полном объеме.

"Башкирская содовая компания" - единственный в России производитель терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного. БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

По данным республиканского правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов. Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от приватизации АО в 34 млрд рублей.

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