В России заявили о провале программы импортозамещения продуктов
В России заявили о провале программы импортозамещения продуктов, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).
Эксперты отмечают, что целей программы импортозамещения, которая была рассчитана до 2020 года, на рынке пищевой продукции удалось достигнуть частично.
Так, существенно соратились поставки импортного мяса (на 65%), при этом это на 2,8% меньше, чем прописано в стратегии, принятой в 2014 году после введения эмбарго на продукты из стран Евросоюза.
Импорт овощей сократился только на 27%, тогда как стратегией предусматривалось сокращение на 70,3%.
Как отмечают эксперты издания, на смену европейским поставщикам просто пришли экспортеры из других стран. При этом речь не всегда идет о замещении, часто это просто реэкспорт все тех же запрещенных товаров из Европы. Так, Эквадор и Чили зачастую перепродают на российском рынке европейские рыбу и фрукты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Свиней или бычков надо было еще вырастить, а комбикормов нигде было днем с огнем не найти.
Этих программ немеряно!Я только несколько знаковых перечислю,после чего и у Вас что-то вспомнится:
-программа "песков"
-программа "жириновский"
-программа "зюганов"
-программа "соловьев"
-программа "бессмертный полк"
-программа "русский язык "
-программа " русофобы наших бьют"
и т.д и т.п.
чуть было не забыл -программа "ЧУБАЙС"
правильнее назвать их подпрограммами продолжающнйся грандиозной программы "В борьбе за ЭТО!"
Просто мяся меньше есть , везут теперь посредники, а из за курса валют и их прибыли оно не всем по карману.
Интересно. Зачем так громко и пафосно было об этом говорить. Если санкционка до сих пор продается втихаря , очереди выстраиваются по пол км, хоть и дорого. Ну да напрямую с запада стали везти меньше , зато появились белорусские креветки и рыба очевидно с Белорусского моря же. Появилась куча сомнительных контор посредников. И кто то кладет себе немалую разницу в карман.
Модераторы! Почему скрываете мои комменты? Правды боитесь? Зато всякую мерзость, всякую ложь с нищей Украины и от жалких иммигрантишек с такой охотой публикуете!