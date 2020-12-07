10:54 7.12.2020

В России заявили о провале программы импортозамещения продуктов, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

Эксперты отмечают, что целей программы импортозамещения, которая была рассчитана до 2020 года, на рынке пищевой продукции удалось достигнуть частично.

Так, существенно соратились поставки импортного мяса (на 65%), при этом это на 2,8% меньше, чем прописано в стратегии, принятой в 2014 году после введения эмбарго на продукты из стран Евросоюза.

Импорт овощей сократился только на 27%, тогда как стратегией предусматривалось сокращение на 70,3%.

Как отмечают эксперты издания, на смену европейским поставщикам просто пришли экспортеры из других стран. При этом речь не всегда идет о замещении, часто это просто реэкспорт все тех же запрещенных товаров из Европы. Так, Эквадор и Чили зачастую перепродают на российском рынке европейские рыбу и фрукты.