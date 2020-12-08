В Москве задержали зампрокурора Зеленоградского округа

© KM.RU, Михаил Попов

Заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александр Махов задержан по подозрению в получении взятки, сообщает. 

"Отделом по обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы, Главным следственным управлением СК по Москве и УФСБ России по Москве и Московской области проведены совместные проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Зеленоградского административного округа Александра Махова", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Подробностей уголовного дела в ведомстве не привели.

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