В Москве задержали зампрокурора Зеленоградского округа

13:04 8.12.2020

Заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Москвы Александр Махов задержан по подозрению в получении взятки, сообщает.

"Отделом по обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы, Главным следственным управлением СК по Москве и УФСБ России по Москве и Московской области проведены совместные проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Зеленоградского административного округа Александра Махова", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Подробностей уголовного дела в ведомстве не привели.