Генпрокурор РФ: менее трети взысканных у коррупционеров сумм идет в казну

18:58 8.12.2020

Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что в казну реально удается вернуть менее трети от всех взысканных у коррупционеров сумм.

«Действительно, существует большой разрыв между суммой удовлетворенных судами исков прокуроров и средствами, реально поступающими в казну», - цитирует слова Краснова «Российская газета».

По его словам, за последние полтора года было предъявлено исковых заявлений на общую сумму более 35 млрд рублей, но в бюджет поступило только 9,4 млрд рублей.

Краснов также отметил, что за совершение всех административных правонарушений коррупционной направленности в этот же период наложено штрафов на общую сумму 1,2 млрд рублей, из которых взыскана только половина – 639 млн рублей.

Отвечая на вопрос о возвращении преступных коррупционных доходов из-за границы, Краснов рассказал, что сейчас «по российским запросам наложены ограничительные меры на денежные средства, находящиеся на счетах в иностранных кредитных организациях, на сумму более 350 млн долларов США». «Арестовано 18 объектов недвижимости «...» Но наша основная цель, безусловно, добиваться реального возврата похищенных активов в Россию», - сказал генпрокурор.