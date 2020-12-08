Генпрокурор РФ: менее трети взысканных у коррупционеров сумм идет в казну
Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что в казну реально удается вернуть менее трети от всех взысканных у коррупционеров сумм.
«Действительно, существует большой разрыв между суммой удовлетворенных судами исков прокуроров и средствами, реально поступающими в казну», - цитирует слова Краснова «Российская газета».
По его словам, за последние полтора года было предъявлено исковых заявлений на общую сумму более 35 млрд рублей, но в бюджет поступило только 9,4 млрд рублей.
Краснов также отметил, что за совершение всех административных правонарушений коррупционной направленности в этот же период наложено штрафов на общую сумму 1,2 млрд рублей, из которых взыскана только половина – 639 млн рублей.
Отвечая на вопрос о возвращении преступных коррупционных доходов из-за границы, Краснов рассказал, что сейчас «по российским запросам наложены ограничительные меры на денежные средства, находящиеся на счетах в иностранных кредитных организациях, на сумму более 350 млн долларов США». «Арестовано 18 объектов недвижимости «...» Но наша основная цель, безусловно, добиваться реального возврата похищенных активов в Россию», - сказал генпрокурор.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ведь как устроено сообщество воров? Смотрящий за районом авторитет крышует бизнесменов и пасет своих воров, которые несут ему положенное. Часть идет в общак, часть на содержание престарелых воров, на оплату шестерок, боевиков и киллеров, подкуп ментов, обучение перспективной молодежи, помощь сидящим на нарах, самому пахану на проживание. И, внимание(!), доля идет наверх, смотрящему за городом , затем выше вплоть до упора. За невыплаты строго следят, наказывают, смещают и злостных неплательщиков, присваивающих эту долю себе по решению авторитетов убивают.
Тебе это ничего не напоминает?
Прокурор не идет против правящего класса, кстати, это не класс, высшая каста законников, тех, что в законе, он (прокурор) карает по решению стрелки паханов, осмелившихся не платить свою долю наверх, зажавших ее для себя. Пахан района, города, области, республики волен поступать как его душе угодно, строить себе дворцы безумно дорогие, но если не выплатит наверх, то попадет в разряд "коррупционеров", которого с помпой и криками в СМИ для баранов посадят.
тот то и имеет?
Интересно, а чегой-то прокурор пошёл в разрез с политикой правящего класса? Против своих поднялся.
так? Власти не хватат?
было, пыли...