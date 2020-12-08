Россиянам разрешат самостоятельно продавать ипотечное жилье

Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Россиянам хотят разрешить продавать заложенное в банке имущество самостоятельно. Речь, в частности, идет о недвижимости в ипотеку. Такой законопроект рассмотрит Госдума.

Автором инициативы стала зампредседателя нижней палаты парламента Ирина Яровая. Сейчас закон позволяет продавать заложенное имущество в случае обращения взыскания только через публичные торги или аукцион. Парламентарии отмечают, что должнику приходится дополнительно платить за услуги организатора торгов в размере до 3% стоимости имущества.

В ряде случаев также необходимо оплатить работу оценщика и дополнительный сбор в размере 7% стоимости активов, говорится в пояснительной записке. Как подчеркивают в Госдуме, существующие процедуры не позволяют россиянам самостоятельно находить покупателя, чтобы быстро продать имущество и рассчитаться с долгами. При этом подобная инициатива помогла бы исполнить долговые обязательства перед банком и защитить права должника, говорится в законопроекте.

Разрабатываемая инициатива поможет гражданину найти покупателя, готового купить жилье по цене, которая обеспечит выплаты банку и компенсирует его предыдущие затраты. Максимальный срок, в течение которого имущество можно будет продавать, составит 6 месяцев с момента, когда залогодатель отправит заявление о самостоятельной продаже. Если за этот срок продать активы не удастся, то взыскивать будут уже в общем порядке, через торги, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.12.2020, 15:44
    Гость: Оттудова

    ИБД на уровне Госдумы)). Когда это в феодально-капиталистическом обществе "как бы владелец" (владение с обременением) чем-та распоряжался.

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