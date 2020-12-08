СК выявил хищение 180 млн рублей при строительстве «Газпром Арены»

Фото с сайта facebook.com

Следственный комитет РФ выявил хищение порядка 180 миллионов рублей при поставках систем видеонаблюдения при строительстве футбольного стадиона «Газпром Арена» в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Александра Бастрыкина.

По информации СК, предприятие, которое осуществляло установку на стадионе систем видеонаблюдения, в качестве субподрядчика привлекло ООО «Группа компаний «Охрана»». Учредителем этой организации является объявленный в розыск бизнесмен Алексей Кобыща. Мошенники заказали оборудование в Германии, после чего провели ряд фиктивных сделок через друзей-посредников.

«В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже», — сказал председатель СК.

В данный момент с материалами дела знакомится ряд фигурантов, среди которых бизнесмены и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Все они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве петербургского стадиона.

«Газпром Арена» возводилась около 10 лет, открытие состоялось в 2017-м. Арена на Крестовском острове стала домашним стадионом ФК «Зенит», она вмещает 68 тысяч зрителей и имеет раздвижную крышу диаметром 286 метров и выдвижное поле.

На стадионе прошли семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

В 2013 году правоохранительные органы установили, что один из субподрядчиков строительства, который производил сваи для стадиона, завысил стоимость своей работы на полмиллиарда рублей. Спустя три года силовики задержали куратора стройки — бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, которому вменяют мошенничество и взятки.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.12.2020, 15:57
    Гость: Платошкин за пшик под арест угодил...

    Ворюг-то тем паче СК посадил?
    Один, между прочим, из них уже скрылся...
    С другими тот "казус" бы не повторился!

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