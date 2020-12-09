Песков назвал протесты рестораторов в Петербурге неуважением к людям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил протесты петербургских рестораторов против закрытия из-за пандемии, назвав их проявлением неуважения. Его цитирует РИА Новости.
«Это получается сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности. В эпидемиологическом плане Санкт-Петербург находится у красной черты», — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, в Северной столице сложилась очень напряженная эпидемиологическая ситуация, По словам Пескова, власти региона делают все возможное, чтобы справиться с «огромной волной эпидемии».
«На этом фоне, конечно, какие-то ресторанные протесты — это просто неуважение к людям. Вместе с тем, конечно, есть и вопрос бедственного положения бизнеса»,— подчеркнул Песков.
Он добавил, что огромные потери у ресторанов и туристического бизнеса во многих регионах страны, а во всех странах мира убытки этих отраслей исчисляются миллиардами долларов.
Ранее Следственный комитет РФ провел ночные рейды по барам, которые не согласились с ограничениями и в знак протеста работали ночью. В Санкт-Петербурге уже появилась «Карта сопротивления» баров и кафе. На ней размещены более 100 заведений, которые не признают запреты властей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Молодцы,достали эти сектанты, со своим короновирусом. Народ тупеет на глазах.
Нет. Если после ночи в ресторане все его посетители вместе с ресторатором и персоналом удалятся на 2 недели на самоизоляцию, то не опаснее.
А ты не завидуй, люди зарабатывают деньги и обеспечивают работой множество своих сотрудников, которые могут прокормить свои семьи. В отличие от бездельника Пескова, приткнувшегося к государственной кормушке и носящего часы стоимостью больше 37000000 рублей.
Уважь других, не втягивайся и не играй в рулетку - самоизолируйся. Когда кончатся продукты в холодильнике, можешь начать жрать обои, потому что денег у тебя не будет, а COVID надолго.
Наличие клички не означает отсутствие анонимности. Тем более твои коллеги по пригожинскому корыту типа "берлинского пенсионера" воруют чужие ники.
Правила, которые придумывает государство, не должны идти вразрез со здравым смыслом: если государство считает, что в стране эпидемия, то оно должно объявить ЧС и взять на себя содержание людей, если оно не хочет обеспечивать, то тогда не должно мешать людям зарабатывать деньги на жизнь.
Скажи-ка лучше, путинский, кому уходят деньги (200 тыс.) за каждого COVID-заболевшего?