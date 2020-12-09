Песков назвал протесты рестораторов в Петербурге неуважением к людям

15:13 9.12.2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил протесты петербургских рестораторов против закрытия из-за пандемии, назвав их проявлением неуважения. Его цитирует РИА Новости.

«Это получается сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности. В эпидемиологическом плане Санкт-Петербург находится у красной черты», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, в Северной столице сложилась очень напряженная эпидемиологическая ситуация, По словам Пескова, власти региона делают все возможное, чтобы справиться с «огромной волной эпидемии».

«На этом фоне, конечно, какие-то ресторанные протесты — это просто неуважение к людям. Вместе с тем, конечно, есть и вопрос бедственного положения бизнеса»,— подчеркнул Песков.

Он добавил, что огромные потери у ресторанов и туристического бизнеса во многих регионах страны, а во всех странах мира убытки этих отраслей исчисляются миллиардами долларов.

Ранее Следственный комитет РФ провел ночные рейды по барам, которые не согласились с ограничениями и в знак протеста работали ночью. В Санкт-Петербурге уже появилась «Карта сопротивления» баров и кафе. На ней размещены более 100 заведений, которые не признают запреты властей.