Мишустин спрогнозировал «взрывной спрос» на российскую вакцину от COVID-19

Вакцинация © KM.RU, Наталья Ступникова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о возможности взрывного спроса за границей на российские вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса», — сказал глава правительства. При этом премьер отметил, что прежде всего власти планируют обеспечить вакциной самих россиян.

Михаил Мишустин подчеркнул, что в правительстве рассчитывают на прирост экспорта и в других секторах экономики, в том числе в IT-сфере.

Ранее 9 декабаря иммунолог, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков оценил недостатки и преимущества отечественной вакцины «Спутник V» и американо-немецкого препарата Pfizer. По его мнению, по совокупности факторов выигрывает вакцина Pfizer. Эксперт сравнивал препараты по следующим критериям: качество и клинические свойства вакцины; легкость и доступность в производстве; стандартизация; хранение и транспортировка; цена.

В ноябре разработчик «Спутника V» НИЦЭМ имени Гамалеи оценил эффективность своей вакцины в более чем 95%.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.12.2020, 21:43
    Гость: Мефодий

    По всем статьям проигрывает Спутник. Его эффективность, чуть больше 40 %. Большая вероятность заразиться и умереть.
    Еслиэффективность Пфайзера 70 %, то однозначно следует закупать его.

  2. 09.12.2020, 21:19
    Гость: Скептик

    Да что вы?)) Какой ужас. Сразу видно эксперта). А сколько на России умерло от короны, а в свидетельстве написано что-то другое?). И про 70 процентов это классика)) Классика кухонной экспертности.

  3. 09.12.2020, 21:17
    Гость: Скептик

    Да что вы?))
    Представляете, это называется результат законченных исследований, всех трёх стадий испытаний.
    Как там у Спутника дела с этим то?) Что-то на втором этапе остановились и все. Но крику на весь мир, мол наша вакцина всем вакцинам вакцина)) Но отчего то первые лица не спешат ей прививаться. Но вот с народонаселением можно и поэкспериментировать). Они существа молчаливые, покладистые, бесправные, шуметь не приучены)

  4. 09.12.2020, 19:50
    Гость: личный опыт

    Николай Крючков, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук.
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    Особенно, конечно, доставляет "эксперт по общественному здоровью". Теперь я знаю, кто вычисляет среднюю температуру по больнице.

  5. 09.12.2020, 19:33
    Гость: Время Ч.

    Как ты трепетно своих хозяев защищаешь, Скептик! Знатный подлиз. США-нская вакцина Модера - из 45 добровольцев 4 получили осложнения серьезные. Знатно протестировали вакцину.При чем добровольцев отбирали здоровых, среднего возраста и моложе. Беги прививайся.

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