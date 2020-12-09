Мишустин спрогнозировал «взрывной спрос» на российскую вакцину от COVID-19

14:12 9.12.2020

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о возможности взрывного спроса за границей на российские вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса», — сказал глава правительства. При этом премьер отметил, что прежде всего власти планируют обеспечить вакциной самих россиян.

Михаил Мишустин подчеркнул, что в правительстве рассчитывают на прирост экспорта и в других секторах экономики, в том числе в IT-сфере.

Ранее 9 декабаря иммунолог, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков оценил недостатки и преимущества отечественной вакцины «Спутник V» и американо-немецкого препарата Pfizer. По его мнению, по совокупности факторов выигрывает вакцина Pfizer. Эксперт сравнивал препараты по следующим критериям: качество и клинические свойства вакцины; легкость и доступность в производстве; стандартизация; хранение и транспортировка; цена.

В ноябре разработчик «Спутника V» НИЦЭМ имени Гамалеи оценил эффективность своей вакцины в более чем 95%.