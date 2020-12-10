Мишустин раскритиковал министерства из-за роста цен на продукты
Глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина раскритиковал министерства за подорожание продуктов. Премьер-министр поручил вице-премьерам, министрам и главам профильных ведомств принять меры для урегулирования цен и еженедельно отчитываться об этом.
Политик напомнил, что на совещании с президентом Владимиром Путиным 9 декабря обсуждался рост цен на продукты: «Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо».
По словам Мишустина, правительство еще осенью обеспокоилось ростом цен на продукты, но некоторые чиновники объясняли это сезонными факторами.
«Но сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась. Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотек», ― сказал Мишустин
Премьер-министр указал на то, что ФАС, МЭР, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен. При этом премьер заверил, что дефицита продуктов в России нет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Михаил Мишустин на заседании кабмина раскритиковал министерства за подорожание продуктов" - и похвалил минздрав за выросшие цены в аптеках, а то никак не получается выйти на нужный уровень смертности
А никак!
Все они ЧЬИ-ТО (то-бишь, свои). Попробуй, тронь своего, али ЕВОННОГО...
То есть, переводя на русский язык, мишутка признал, что он не руководит правительством?
Народ уже сделал запасы на пол-года вперёд.
При таком количестве наштампованной зелени цены должны падать!