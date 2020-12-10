Мишустин раскритиковал министерства из-за роста цен на продукты

14:57 10.12.2020

Глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина раскритиковал министерства за подорожание продуктов. Премьер-министр поручил вице-премьерам, министрам и главам профильных ведомств принять меры для урегулирования цен и еженедельно отчитываться об этом.

Политик напомнил, что на совещании с президентом Владимиром Путиным 9 декабря обсуждался рост цен на продукты: «Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо».

По словам Мишустина, правительство еще осенью обеспокоилось ростом цен на продукты, но некоторые чиновники объясняли это сезонными факторами.

«Но сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась. Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотек», ― сказал Мишустин

Премьер-министр указал на то, что ФАС, МЭР, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен. При этом премьер заверил, что дефицита продуктов в России нет.