Власти Петербурга не будут проводить рейды в храмах, как это делали в барах

18:05 10.12.2020

Правительство Санкт-Петербурга не намерено проводить жесткие проверки соблюдения коронавирусного режима в церквях. Об этом 10 декабря заявили пресс-секретарь Смольного Инна Карпушина и заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«Как вы себе представляете рейды в церкви? Церковь — это не бар, отношение разное», — сказала Карпушина, отвечая на вопрос журналиста. По ее словам, правительство Петербурга находится «на связи» с церковными властями, но конкретные вопросы о «жанре реализации» пресс-секретарь предложила переадресовать епархии.

Александр Ситов в свою очередь признал, что разработанные Смольным стандарты безопасности действуют в том числе в храмах. Но напомнил, что церковь отделена от государства. «К счастью, я обладаю информацией, что в церковном сообществе эти стандарты восприняты, все меры соблюдаются», — приводит его слова Фонтанка.ру.

Кроме того, церковь, в отличие от баров, которые накануне посетил с проверкой Следственный комитет, «не является злостным нарушителем», — подчеркнул Ситов. Рестораторы уже ранее были уличены в нарушениях, причем не только коронавирусного режима, напомнил он. «Как можно с церковью сравнивать, никакой связи даже близко не существует, мониторинг осуществляется, но в жестких проверках нет необходимости», — добавил чиновник.

В Петербурге с 30 декабря до 10 января закрываются музеи, театры, запрещаются автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек. Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин отмечал, что сокращение числа участников публичных мероприятий до 50 касается и богослужений и городская администрация ожидает от РПЦ соответствующего постановления. Однако РПЦ пока его не выпустила.