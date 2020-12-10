Власти Петербурга не будут проводить рейды в храмах, как это делали в барах

Верующие © KM.RU

Правительство Санкт-Петербурга не намерено проводить жесткие проверки соблюдения коронавирусного режима в церквях. Об этом 10 декабря заявили пресс-секретарь Смольного Инна Карпушина и заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«Как вы себе представляете рейды в церкви? Церковь — это не бар, отношение разное», — сказала Карпушина, отвечая на вопрос журналиста. По ее словам, правительство Петербурга находится «на связи» с церковными властями, но конкретные вопросы о «жанре реализации» пресс-секретарь предложила переадресовать епархии.

Александр Ситов в свою очередь признал, что разработанные Смольным стандарты безопасности действуют в том числе в храмах. Но напомнил, что церковь отделена от государства. «К счастью, я обладаю информацией, что в церковном сообществе эти стандарты восприняты, все меры соблюдаются», — приводит его слова Фонтанка.ру.

Кроме того, церковь, в отличие от баров, которые накануне посетил с проверкой Следственный комитет, «не является злостным нарушителем», — подчеркнул Ситов. Рестораторы уже ранее были уличены в нарушениях, причем не только коронавирусного режима, напомнил он. «Как можно с церковью сравнивать, никакой связи даже близко не существует, мониторинг осуществляется, но в жестких проверках нет необходимости», — добавил чиновник.

В Петербурге с 30 декабря до 10 января закрываются музеи, театры, запрещаются автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек. Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин отмечал, что сокращение числа участников публичных мероприятий до 50 касается и богослужений и городская администрация ожидает от РПЦ соответствующего постановления. Однако РПЦ пока его не выпустила.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.12.2020, 03:03
    Гость: Гость

    "И от нужды (неразумного ограничения) может погибнуть больше людей, чем они спасут от коронавируса. Положительный эффект мер против коронавируса сомнителен, зато экономический спад безусловен. ... меры ответственности чиновников − от отставки, без права занимать руководящие должности, до тюремного заключения".

  2. 11.12.2020, 02:33
    Гость: Альфа

    Замечу, что в 17 году духовенство, первое пошло под топор. Видимо нынешнее вместе с покровителями плохо усвоили уроки истории.

  3. 11.12.2020, 01:27
    Гость: Не понял я .... юмора

    Одних православных можно метелить как исламистов-террористов, а других что ли нет? Или это пока нет?

  4. 11.12.2020, 00:20
    Гость: Бобер

    А в чём проблема ворваться в купольный бизнес центр (типа храм) и избить прихожан? тоже женщины, тоже безоружны, ОМОН вперед!
    Или у храмов "крыша" выше чем у баров?

  5. 10.12.2020, 23:24
    Гость: Мэрия Санкт-Петербурга не намерено проводить проверки в церк

    Боится гнева обнуленного...

Все комментарии (15)
Выбор читателей
Социал-дарвинизм косит россиян
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Почему англосаксы едины, а славяне разобщены: причины дисбаланса
© KM.RU, Алексей Белкин
Путь упрощения: зачем предлагать убрать Толстого и Шолохова из школьной программы?
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В Америке заявили о революции в космонавтике
© РИА Новости Рамиль Ситдиков
Мишустин раскритиковал министерства из-за роста цен на продукты
© РИА Новости Алексей Даничев
Путин назвал правильной идею создать в России суд по правам человека
Захарова возложила ответственность за разрушение мирового спорта на США
Валерия вернула 8,5 миллиона рублей за новогодний корпоратив
Валерия вернула 8,5 миллионов рублей за новогодний корпоратив
Фото с сайта twitter.com
Цена нефти Brent превысила $50 за баррель впервые с марта
Российских дипломатов в Нидерландах обвинили в шпионаже
США ввели санкции против Кадырова и связанных с ним компаний