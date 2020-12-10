Власти Петербурга не будут проводить рейды в храмах, как это делали в барах
Правительство Санкт-Петербурга не намерено проводить жесткие проверки соблюдения коронавирусного режима в церквях. Об этом 10 декабря заявили пресс-секретарь Смольного Инна Карпушина и заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
«Как вы себе представляете рейды в церкви? Церковь — это не бар, отношение разное», — сказала Карпушина, отвечая на вопрос журналиста. По ее словам, правительство Петербурга находится «на связи» с церковными властями, но конкретные вопросы о «жанре реализации» пресс-секретарь предложила переадресовать епархии.
Александр Ситов в свою очередь признал, что разработанные Смольным стандарты безопасности действуют в том числе в храмах. Но напомнил, что церковь отделена от государства. «К счастью, я обладаю информацией, что в церковном сообществе эти стандарты восприняты, все меры соблюдаются», — приводит его слова Фонтанка.ру.
Кроме того, церковь, в отличие от баров, которые накануне посетил с проверкой Следственный комитет, «не является злостным нарушителем», — подчеркнул Ситов. Рестораторы уже ранее были уличены в нарушениях, причем не только коронавирусного режима, напомнил он. «Как можно с церковью сравнивать, никакой связи даже близко не существует, мониторинг осуществляется, но в жестких проверках нет необходимости», — добавил чиновник.
В Петербурге с 30 декабря до 10 января закрываются музеи, театры, запрещаются автобусные экскурсии и любые мероприятия в помещениях численностью более 50 человек. Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин отмечал, что сокращение числа участников публичных мероприятий до 50 касается и богослужений и городская администрация ожидает от РПЦ соответствующего постановления. Однако РПЦ пока его не выпустила.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"И от нужды (неразумного ограничения) может погибнуть больше людей, чем они спасут от коронавируса. Положительный эффект мер против коронавируса сомнителен, зато экономический спад безусловен. ... меры ответственности чиновников − от отставки, без права занимать руководящие должности, до тюремного заключения".
Замечу, что в 17 году духовенство, первое пошло под топор. Видимо нынешнее вместе с покровителями плохо усвоили уроки истории.
Одних православных можно метелить как исламистов-террористов, а других что ли нет? Или это пока нет?
А в чём проблема ворваться в купольный бизнес центр (типа храм) и избить прихожан? тоже женщины, тоже безоружны, ОМОН вперед!
Или у храмов "крыша" выше чем у баров?
Боится гнева обнуленного...