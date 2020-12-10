ВМФ России впервые за десять лет проведет совместные с НАТО учения

Корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота. 

Учения под названием "АМАН-2021" пройдут в феврале 2021 года у берегов Пакистана в акватории Карачи.

Помимо кораблей ВМФ России в учениях примут участие корабли ВМС Пакистана, ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии

Россию будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках учений "Болд монарх".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2020, 17:31
    Гость: русский

    Гордость хоть какая-то у нас, русских, осталась?.. Или всю её родимую в 90-е "пропили?

  2. 10.12.2020, 15:31
    Гость: Неравнодушный

    Вот оно нам НАТО? У берегов Пакистана? Нееее отказаться незяяяяя. А что скажет СТОЛтенберг?

  3. 10.12.2020, 15:21
    Гость: Ну

    а зачем? Может Россию больше не считает НАТО своим врагом. Или ждем вторжение инопланетян?

  4. 10.12.2020, 14:41
    Гость: Даёшь!

    С почином, товарищи!
    Теперь надо все планы сражений НАТО и РФ перевести в "Дартсы"! В судейскую коллегию - нейтралов. Проигравший платит победителю мзду а размере месячного оборонного бюджета (за счёт руководства).
    И волки, и овцы, понимаешь!
    Миру - мир!

  5. 10.12.2020, 14:17
    Гость: www

    Фрегат, патруль, буксир. А так же пасательный плот, буй и смятая пачка сигарет "Северные".

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