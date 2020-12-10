ВМФ России впервые за десять лет проведет совместные с НАТО учения

12:47 10.12.2020

Корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Учения под названием "АМАН-2021" пройдут в феврале 2021 года у берегов Пакистана в акватории Карачи.

Помимо кораблей ВМФ России в учениях примут участие корабли ВМС Пакистана, ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии

Россию будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках учений "Болд монарх".