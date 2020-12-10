ВМФ России впервые за десять лет проведет совместные с НАТО учения
Корабли Военно-морских сил России впервые за десять лет проведут совместные учения со странами НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Учения под названием "АМАН-2021" пройдут в феврале 2021 года у берегов Пакистана в акватории Карачи.
Помимо кораблей ВМФ России в учениях примут участие корабли ВМС Пакистана, ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии
Россию будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.
Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями Североатлантического альянса в 2011 году у берегов Испании в рамках учений "Болд монарх".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Гордость хоть какая-то у нас, русских, осталась?.. Или всю её родимую в 90-е "пропили?
Вот оно нам НАТО? У берегов Пакистана? Нееее отказаться незяяяяя. А что скажет СТОЛтенберг?
а зачем? Может Россию больше не считает НАТО своим врагом. Или ждем вторжение инопланетян?
С почином, товарищи!
Теперь надо все планы сражений НАТО и РФ перевести в "Дартсы"! В судейскую коллегию - нейтралов. Проигравший платит победителю мзду а размере месячного оборонного бюджета (за счёт руководства).
И волки, и овцы, понимаешь!
Миру - мир!
Фрегат, патруль, буксир. А так же пасательный плот, буй и смятая пачка сигарет "Северные".