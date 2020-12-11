План ОМ и Egoist «701»

Исполнитель: План ОМ и Egoist, Название: «701», Стиль: психоделический рок, Год: 2020

Тандем поэта, журналиста и театрального деятеля Константина Шаронина из ивановской группы «План ОМ» и питерского электронщика Михаила «Эгоиста» Егорова оказался на удивление жизнеспособным. Изрядно удивив меломанов около года назад совместным синглом «She» о раскаявшейся порнозвезде, парни решили на этом не останавливаться и в ноябре разразились целым мини-альбомом из четырех композиций, идейно связанных друг с другом.

Вынужденная самоизоляция стимулирует музыкантов к созданию интерактивных дистанционных проектов. Название релиза «701» - это не что иное, как расстояние в километрах между ивановской и питерской студиями Шаронина и Егорова. На этом числа не теряют своей власти над проектом, потому что каждый трек бесхитростно поименован по его длительности. Принцип оригинален, но не нов. Такими вещами любит промышлять Дельфин, трехзначно озаглавивший все песни диска «442» и вынесший в титул композиций даты их записи в своем свежем сайд-проекте «Механический пес».

Параллель с Дельфином, думается, здесь вовсе не случайна, потому что как минимум две песни альбома «701» выдержаны в духе его протестных психоделических рэп-композиций рубежа веков. Трек «2:11» отчасти продолжает идеи сингла «She». Порно здесь подается как позитивная примета канувшей в Лету винтажной реальности, когда секс воспринимался как нечто сакральное. Теперь же его объявили бессмысленным и беспощадным, поскольку эпоха хайпа не способствует единению тел (не говоря уж о душах), а лишь собирает убогие лайки на скандалах, крови и бесстыдном доминировании.

Еще один напряженный речитатив «3:04» представляет собой язвительный привет из карантинной реальности. Шаронин бичует разобщающие людей защитные маски (еще одно средство упразднения здорового секса), аргументированно разбивает в пух и прах «доводы» инфантильных оппозиционеров и недвусмысленно дает понять, что один сладкий, хотя и небезопасный поцелуй любимой девушки для него перевешивает весь остальной вконец обезумевший мир.

Постпокалиптическая композиция «3:34» обрисовывает закономерный итог всеобщей коронавирусной истерией. Окончательно размежевавшись друг с другом люди попросту вымерли. Сразу же появились нереально красивые пейзажи, манящие обилием свободных мест пароходы, но некому стало наслаждаться всем этим великолепием. Элегическое трип-хоповое обрамление композиции становится великолепным реквиемом по сгубившему самого себя человечеству.

А пока мы еще хоть как-то теплимся, есть повод насладиться этим периодом увядания — золотой осенью мира. Сподручнее всего это делать под финальный трек «3.54», выдержанный в духе электронных экспериментов «Мегаполиса» и «Оберманекена». Песня если не вселяет веру в завтрашний день, то, по крайней мере, помогает достичь той самой ясности сознания, о которой идет речь в тексте. Функция полезная и редкая — недаром легендарный питерский издатель Олег Грабко из лейбла «Бомба Питер» взял ее для сборника молодых независимых исполнителей «Охота-97».