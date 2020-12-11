СК РФ потребовал заочного ареста сотрудника нацгвардии Украины
СК РФ потребовал заочного ареста военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, сообщает ТАСС.
По данным агентства, его обвиняют в убийстве двух журналистов под Славянском в мае 2014 года.
"В суд поступило ходатайство о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - цитирует ТАСС пресс-службу Басманного суда Москвы.
Отмечается, что Маркиев ранее был приговорен итальянским судом к 24 годам тюремного заключения по обвинению в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году и позже оправданным Апелляционным судом Милана.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какой смысл требовать заведомо невыполнимого ?
Надо молча и принудительно выловить и доставить на территорию ДНР,там судить и публично наказать.
6 лет истекло (хорошо хоть не 20!)
С тех пор, как Москву "возмутил" инцидент,
Расследуемый только в данный момент...
само в петлю залезет.
В Италии Маркива оправдали, поскольку никакого отношения к гибели журналистов он не имел. Почти два года проводили экспертизы. Что касается самого Маркива, то он исполнял свой долг и защищал телевышку от атак сепаратистов.
еще попросили.