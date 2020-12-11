СК РФ потребовал заочного ареста сотрудника нацгвардии Украины

12:13 11.12.2020

СК РФ потребовал заочного ареста военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, сообщает ТАСС.

По данным агентства, его обвиняют в убийстве двух журналистов под Славянском в мае 2014 года.

"В суд поступило ходатайство о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - цитирует ТАСС пресс-службу Басманного суда Москвы.

Отмечается, что Маркиев ранее был приговорен итальянским судом к 24 годам тюремного заключения по обвинению в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году и позже оправданным Апелляционным судом Милана.