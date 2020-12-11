СК РФ потребовал заочного ареста сотрудника нацгвардии Украины

СК РФ потребовал заочного ареста военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, сообщает ТАСС.

По данным агентства, его обвиняют в убийстве двух журналистов под Славянском в мае 2014 года.

"В суд поступило ходатайство о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - цитирует ТАСС пресс-службу Басманного суда Москвы.

Отмечается, что Маркиев ранее был приговорен итальянским судом к 24 годам тюремного заключения по обвинению в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году и позже оправданным Апелляционным судом Милана.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.12.2020, 18:32
    Гость: Юляша

    Какой смысл требовать заведомо невыполнимого ?
    Надо молча и принудительно выловить и доставить на территорию ДНР,там судить и публично наказать.

  2. 11.12.2020, 17:39
    Гость: Любитель СК в допотопном копаться:

    6 лет истекло (хорошо хоть не 20!)
    С тех пор, как Москву "возмутил" инцидент,
    Расследуемый только в данный момент...

  4. 11.12.2020, 14:13
    Гость: кактотак

    В Италии Маркива оправдали, поскольку никакого отношения к гибели журналистов он не имел. Почти два года проводили экспертизы. Что касается самого Маркива, то он исполнял свой долг и защищал телевышку от атак сепаратистов.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
Рогозин представил травматический пистолет производства «Роскосмоса»
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чьи интересы будет защищать Чубайс перед Западом от имени Кремля
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Почему англосаксы едины, а славяне разобщены: причины дисбаланса
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Конец прекрасной эпохи: «Перед Путиным встала проблема зачистки»
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В России число злостных неплательщиков по кредитам выросло на 2,1 млн
Женщина в маске
Врачи рассказали об опасности ношения масок зимой
Джо Байден и Камала Харрис
Джо Байден и Камала Харрис получили звание «Человек года»
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Лидеры ЕС одобрили новые санкции против Турции
В Азербайджане отменили военное положение
© KM.RU, Кирилл Зыков
Россия опередила все страны по числу употреблений допинга в 2018 году
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Шесть человек пострадали при взрыве возле здания УФСБ по Карачаево-Черкесии
Минобороны показало на видео пуск гиперзвукового «Циркона»