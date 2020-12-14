В Минобороны рассказали о разведактивности у границ РФ в 2020 году

06:57 14.12.2020

Разведывательная активность иностранных государств у границ России увеличилась на 40%.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны, радиотехническими войсками в 2020 году было выявлено свыше тысячи фактов полёта иностранных самолётов-разведчиков у российских границ, что на 40% больше, чем годом ранее.

Всего в текущем году радиотехнические войска Воздушно-космических сил РФ обнаружили и сопроводили более 2 миллионов посторонних воздушных объектов.

Радиотехнические войска оснащены радиолокационными станциями и предназначены для разведки средств воздушно-космического нападения противника. РТВ обеспечивают информацией о воздушной обстановке командование Вооруженных сил РФ, а также пункты управления авиации, зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы.